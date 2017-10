El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, pidió a la Junta Municipal la declaración de estado de emergencia tras el siniestro en el Mercado de Abasto, para así usar recursos de la Comuna para asistir a los permisionarios afectados. Este lunes, el intendente de la capital, Mario Ferreiro, hizo un pedido a la Junta Municipal para que convoque a una reunión extraordinaria y declare estado de emergencia a raíz del incendio que tuvo lugar el domingo en el populoso Mercado de Abasto de Asunción. El incendio de ayer comenzó en el Bloque C del mercado, ocasionando importantes pérdidas a unos 350 comerciantes que utilizaban el espacio. Se estima que la gran mayoría de las mercaderías alojadas en la zona se perdió por las llamas. La declaración de estado de emergencia permitiría a la Municipalidad contar con más recursos económicos y agilidad administrativa para responder a la crisis. El intendente Ferreiro se había acercado ayer a hablar con los comerciantes afectados por el fuego y les prometió ayuda municipal. Bomberos afirmaron que el siniestro, el segundo que afecta al Bloque C del Abasto, causó daños irreversibles en la estructura, y abogó por la reconstrucción completa de ese bloque. Aunque el incendio había sido controlado ayer, las llamas no se extinguían por completo incluso en la mañana de este lunes. FUENTE: ABC COLOR