Es la segunda vez que el intendente asunceno, Mario Ferreiro, promete un nuevo Mercado de Abasto. Ahora indicó que el inicio de obras sería el próximo año. Aún no se cuantificaron las pérdidas tras el incendio. Ayer, vendedores trabajaron en medio del humo y la desesperación. El domingo, tras el incendio en el Bloque C, lo perdieron todo. Ayer los permisionarios del Mercado de Abasto se dispusieron a empezar de cero y colocaron sus puestos de forma provisoria en el estacionamiento para iniciar la venta en medio del humo. Muchos intentaron rescatar algunas mercaderías, arriesgándose en el intento. Irregularidades que ellos mismo cometían, como conexiones eléctricas indebidas o el bajo monto del canon que se abonaba, contribuyeron a que el Mercado sea una bomba de tiempo. Rafael Valdez, capitán de los Bomberos Voluntarios, comentó que la mejor opción sería demoler el edificio que tuvo un daño “irreversible”. Los bomberos continuaron arduos trabajos ayer y anunciaron que el humo seguirá al menos hasta mañana. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) realizó el trabajo de colocación de carpas estructurales de 400 m² para que los permisionarios continúen con sus labores. El intendente Mario Ferreiro, en cambio, informó que ayer se realizó la denuncia formal, un paso más para pedir el cobro del seguro a la empresa Asepasa. El monto rondaría los G. 3.000 millones. En Julio del 2016 Mario había prometido trabajar en un proyecto de revitalización del Mercado, lo que no pasó. En esta ocasión dijo que sí lo harían y que esperan el inicio de las obras en el 2018. Por su parte, el Banco Nacional de Fomento articulará un mecanismo para diseñar asistencia financiera, según confirmó su presidente, Carlos Pereira. Una de las actividades que pudo haber iniciado el incendio, o al menos contribuido a la propagación, es la venta irregular de fuegos artificiales dentro del bloque. Estos fueron encontrados dentro y fuera por los presentes. Sin embargo, el director municipal del Abasto, Víctor “Oti” Sánchez, negó categóricamente que hubiera pirotecnia. Oti pertenece al Partido de la A, grupo que responde a Mario Ferreiro. El domingo 20 de abril de 1997 se informaba sobre un siniestro muy parecido en el Abasto, en ese entonces, las pérdidas fueron calculadas en G. 10.000 millones. Piden declarar emergencia El Vicepresidente de la Junta, Rodrigo Buongermini (Juntos Podemos), comentó que hoy a las 9:00 se realizará una sesión extraordinaria en el Legislativo con motivo del siniestro. En ella se solicitará la declaración de Emergencia. De esta manera se liberarán los fondos que puedan utilizarse como ayuda. También se creará una ordenanza o se hará una adenda de manera de no cobrar canon a los permisionarios afectados por lo que resta del año. FUENTE ABC