CORONEL BOGADO. Una serie de amenazas pesa hacia varios docentes liberales en el Colegio Nacional Marcelina Bogado. De acuerdo con la denuncia, es en complicidad entre la dirección de la institución y la Coordinación departamental de Supervisiones. Karina Acosta, profesora guía por seis años en la institución, fue desvinculada el pasado viernes. Para el supervisor distrital, César Silva, el procedimiento fue irregular. "No hubo un sumario administrativo ni la denuncia tuvo sustento jurídico porque no fue un hecho punible", explicó. La actual directora, Edith Ferreira, quien regresó al colegio por tercera vez, tras habérsela desvinculado por maltrato, habría montado una denuncia contra Acosta, en connivencia con Coral Arzamendia, su prima y madre de una alumna que se sintió afectada. Hablamos con la directora, quien negó que esté implicada en la denuncia y no quiso dar más información al respecto. En el colegio Marcelina Bogado, ahora están en la mira otros dos docentes liberales. El Coordinador departamental de Supervisiones, Celso Ramírez, refirió que aguarda el dictamen de asesoría jurídica para tomar alguna determinación contra Nélson Ramírez y Mafalda Piris Da Mota. En tanto, a Julio Riveros, concejal municipal del PLRA y ganador del concurso de oposición para ejercer en el colegio la docencia, la directora Ferreira, no lo aceptó. FUENTE:ABC COLOR