El presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, anunció que pidió un dictamen sobre el uso del rubro de combustible. Aseguró que no buscan un aumento encubierto, sino transparentar el uso del carburante. El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, sostuvo ayer que será la Contraloría General de la República la que dictaminará por medio de qué mecanismo se regirá el uso del rubro de combustible. Los legisladores plantearon eliminar el vale de combustible de G. 5.500.000 que se le otorga cada mes a cada parlamentario, pero en contrapartida quieren que dicho monto sea incluido en el salario que perciben. Ante las críticas que generó el plan, Alliana intentó ayer minimizar la cuestión asegurando que no es un aumento encubierto de salario lo que se busca, sino que en vez de cargar el monto mensual en vales, unos G. 440 millones, se incluya directamente dicha cifra en el salario a cada diputado y que sean ellos los que elijan de dónde comprar el carburante que precisen. No obstante, aclaró que es probable que continúe el mismo procedimiento aplicado actualmente, de seguir entregando vales, para evitar malos entendidos. "Fue una idea nomás de algunos parlamentarios (de agregar los G. 5.500.000 de vales al salario), pero va a continuar de la manera en que está vigente o veremos otro mecanismo", dijo el titular de la ANR. Agregó que el fondo de la cuestión es transparentar el uso de combustibles que en periodos anteriores fue excesivo. "Queremos llevar una mejor transparencia en la Cámara con el tema de combustible, es más, pedimos dictamen a la Contraloría que está justamente aquí en la Cámara, que nos dé una reglamentación para la mejor utilización y la mejor documentación sobre los combustible", señaló. "Se puede continuar de esta manera (seguir repartiendo vales), pero aguardo que la Contraloría me dé la reglamentación", remarcó. Rechazó nuevamente que busquen con esta medida cambiar los vales por dinero efectivo incrementando así la dieta mensual de cada diputado. Según la planilla de sueldos de la Cámara, cada diputado recibe como parte de su dieta G. 29.606.840. Supuestamente en este monto ya está integrado el vale de combustible de G. 5.500.000, según alegan los legisladores. Además cada legislador percibe en concepto de gasto de representación G. 3.168.000. El presidente percibe en concepto de gasto de representación más que sus pares, G. 7.469.900. Los dos vicepresidentes, primero y segundo, respectivamente, también cobran un valor superior en concepto de gastos de representación. En cuanto al control de la utilización efectiva del combustible por parte de diputados, Alliana declaró que queda a conciencia de cada diputado. "Los diputados son libres de utilizar sus vales, los G. 5 millones", dijo. La Cámara tiene presupuestado en el rubro de combustibles y lubricantes G. 7.500 millones según contrato con la firma Estación Bahía. El gasto obligado al mes de agosto, según reportes de la Cámara ascendió a G. 600 millones. El contrato es plurianual, es decir, para 2017-2018, y en total asciende a G. 15.000 millones. Ahorro. Alliana dijo que en lo que va de su administración hubo ahorro en combustible puesto que cortó el exceso en uso por misiones parlamentarias. Así, por fuera de los G. 440 millones mensuales fijos que se asignan en vales para cada uno de los 80 diputados, se habrían ahorrado ya unos G. 400 millones. También los funcionarios usan vales. FUENTE ULTIMA HORA