El 17 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Dolor, promovido por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es destacar la necesidad urgente de encontrar un mejor alivio para el sufrimiento físico de quienes sufren enfermedades.



Se calcula que entre la mitad y las dos terceras partes de quienes sufren dolor no pueden hacer ejercicio ni dormir normalmente, además de que no siempre son capaces de desempeñar tareas caseras, conducir un auto, caminar, tener relaciones sexuales, ni participar en actividades sociales.



El Instituto de Previsión Social brinda un servicio en clínica del dolor coordinado por la Dra. Graciela Elizeche, algóloga, especialista del dolor, quien trata pacientes con dolor crónico que lo padecen por mucho tiempo ya tratado por varios especialistas y que no mejoran, les incapacita y le produce trastornos en su vida personal, laboral, de pareja, entre otras y, todo esto, se trata en esta clínica con las herramientas farmacológicas, tratamientos de fisioterapias, de salud mental, entre otras.



El servicio del dolor se encuentra funcionando en el Centro de Medicina Física y de Rehabilitación, ubicado en el predio del Hospital Geriátrico Prof. Dr. Gerardo Buongermini, desde el año 2004 y ahí se tratan la parte física, social, espiritual y psicológica de los pacientes con dolor cónico.



"El tratamiento se da con fisiatras, psicólogos, que luego dependiendo de la evolución de la patología son remitidos a los especialistas como traumatólogos, cirujanos, reumatólogos, neurólogos, en fin, los que precisen ahondar en esas áreas a través de un pedido de evaluación y tratamiento para proseguir de manera multidisciplinaria el tratamiento más adecuado para los pacientes", indicó la galena.



Los pacientes acceden al tratamiento del dolor mediante 3 fuentes principales: del mismo Centro de Medicina Física y de Rehabilitación que aún con las sesiones de fisioterapia no encuentran mejoría; otra fuente es a través de los mismos pacientes quienes informan a sus familiares y/o amigos de la existencia de servicio en clínica del dolor y, otra forma, es por medio de los propios colegas que enfrentados por este tipo de pacientes, que no superan el dolor, que no están mejorando llegan a l servicio por derivación.



Se atiende por las mañanas los lunes, martes, miércoles y viernes de 07:00 a 11:00 horas. Aclaró que por día 10 pacientes acceden a las consultas, ya que, algunos requieren de hasta 1 hora en cada cita para escucharlos, evaluarlos, organizar su tratamiento de manera a dar resultados fructíferos.



"Las patologías más frecuentes por las que consultas los pacientes con dolor son dolor de espalda, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, los dolores que se trasmiten a los miembros inferiores y superiores, los dolores de tipo neuropatía diabética, dolores de cabeza, neuralgias post herpéticas, dolor por cáncer (que se trata mayormente en Cuidados Paliativos del Hospital Central)" agregó la especialista.



Dijo, que atienden pacientes de diversas edades siendo los adultos de edad media y mayor los que más llevan el tratamiento del dolor.

"Hay muchas enfermedades que no se curan por los procesos degenerativos, pero nosotros luchamos para mejorar la calidad de vida de los pacientes para brindarles un pasar mejor para que el dolor no constituya el centro de su vida" resaltó.



Alegó que los pacientes son muy perseverantes ya que están muy bien informados y cada vez nos exigen más y eso es muy bueno porque los hace partícipes activos del tratamiento. FUENTE PRENSA IPS