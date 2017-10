Varios pasacalles aparecieron en horas de la madrugada de este miércoles en distintos puntos del centro de Asunción. Los mismos fueron colocados por encargados de la organización Unidos por la paz en el Norte. El cura párroco de Santa Rosa del Aguaray, Cristian Paiva, explicó a Última Hora que unos 25 pasacalles fueron colocados frente al Congreso Nacional, El Cabildo y varios lugares más en el centro capitalino. El fotorreportero Juan Agüero informó de otros carteles en la avenida Mariscal López y Constitución Nacional, España y Padre Cardozo, así como en la avenida España y General Santos en Asunción. "Sin paz no se puede vivir ni trabajar, paz, libertad en el Norte", se podía leer en los pasacalles colocados, mientras que otro escrito menciona: "Si hay 5 secuestrados, ¿El país está en paz?". Paiva manifestó también que tienen previsto una marcha a nivel nacional, pero aún no está fijada una fecha exacta."Todavía no tenemos prevista la fecha de la marcha en Asunción, nos estamos organizando para la marcha nacional", declaró. Por otro lado, dijo que se encuentran realizando distintas actividades en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro para ir sensibilizando a la gente. En el Norte no solo piden seguridad sino la liberación de los cinco secuestrados por el Ejército del Pueblo Paraguayo y Ejército del Mariscal López. Ellos son: Edelio Morínigo, Abrahán Fehr, Félix Urbieta, Franz Hiebert y Bernhard Blatz. "Queremos colocar un cartel grande la entrada de Santa Rosa y Rio Verde con la foto de los cinco secuestrados pidiendo la liberación", señaló el religioso. En la marcha que se realizó el pasado 26 de septiembre participaron organizaciones civiles, colonos menonitas y familiares de secuestrados, que se movilizaron ante la falta de respuestas de las autoridades por la inseguridad viven por la presencia de grupos armados, los pobladores de la Zona Norte. FUENTE ULTIMA HORA