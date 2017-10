Representantes del Partido Liberal Radical Auténtico llevaron una corona floral al cementerio La Recoleta en conmemoración de la gesta del 18 de octubre de 1891. Efraín Alegre, titular del partido, comparó esta fecha con el 31 de marzo de este año. "Esta es una fecha en la que se recuerda una gesta importante de hombres y mujeres valientes que salieron a defender la libertad, la democracia. El 18 de octubre murió el mayor Eduardo Vera y el 31 de marzo, Rodrigo Quintana. Lo que me enorgullece es que seguimos luchando", expresó Efraín Alegre, presidente del PLRA. Alegre, en compañía del senador Tito Saguier y otros dirigentes del partido, llegó hasta el panteón de los liberales, ubicado en el cementerio La Recoleta. Esta fecha, el PLRAconmemora la sublevación de sus correligionarios liderada por el mayor Eduardo Vera en 1891, durante la presidencia del colorado Juan Gualberto González (1890-1894), luego de un enfrentamiento en Ybycuí con la ANR en las elecciones para el Congreso. Esta revuelta fue sosegada por el entonces ministro de Guerra y Marina General, Juan B. Egusquiza, con la muerte del cabecilla liberal y algunos de sus seguidores. Más recientemente, el 31 de marzo de este año, Rodrigo Quintana, dirigente juvenil del PLRA, fue asesinado por la Policía en la propia sede partidaria, en el marco de la manifestación ciudadana en contra de la enmienda constitucional que buscaba la reelección de Horacio Cartes, que además produjo la quema de una parte del Congreso. En relación a las declaraciones del canciller Eladio Loizaga de que los liberales no pueden utilizar el Uruguay para esconderse, Alegre manifestó que eso era de esperarse, porque tanto él como (el asesor del Presidente) Darío Filártiga estuvieron con la dictadura stronista. “Nosotros defendemos la libertad y la democracia”, recalcó. “En Uruguay, un juez decide a mano y derecho. Ahí, la mano ni la plata de Cartes no alcanzan. Nosotros sabíamos que ahí los jueces no se venden; aprenderá de democracia el Presidente. Uruguay es un país que tiene una gran institucionalidad”, concluyó haciendo referencia a la actual visita del mandatario Horacio Cartes a Uruguay. FUENTE ABC DIGITAL