Solo en Asunción y en el área metropolitana, la tormenta dejó fuera de servicio 40 alimentadores de la ANDE. Hasta anoche la energía no se restablecía en muchos puntos, generando angustia en los usuarios Sin luz casi todo el día. Los fuertes vientos que azotaron ayer gran parte del país con vientos que soplaron a más de 100 kilómetros por hora, según la Dirección de Meteorología, dejaron fuera de servicio numerosos alimentadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), afectando principalmente a hospitales y comercios de Asunción y área metropolitana. No faltaron las caídas de árboles y de postes del tendido eléctrico que obstaculizaron el paso de vehículos sobre las principales vías. Los generadores del Hospital de Barrio Obrero de Asunción se activaron poco después de las 6.30 cuando los vientos soplaron fuerte sorprendiendo a los primeros pacientes que se acercaban al centro asistencial. El equipo aseguró energía eléctrica para áreas como urgencias y terapias. Eran las 16.00 horas y la ANDE aún no restablecía el servicio en la zona. Rubén Aranda, encargado de Mantenimiento del Hospital, llamaba a los técnicos de la distribuidora de energía estatal. "Les pido que se apuren, los dos generadores están sobrecalentados y podrán aguantar solo dos horas más", dijo. Los pacientes tuvieron que volver a sus casas. En zonas de Barrio Obrero como el Mercado Municipal N° 5; Colón, desde Noruega hasta Dupuis; Comunicaciones; Barrio Gral. Díaz; Com. Ingeniería; Cruz Blanca; Rodríguez de Francia desde Colón hasta 15 de Agosto y Sanatorio Santa Clara seguían a oscuras en horas de la tarde. También Puerto Botánico, Parque Caballero, Barrio Jara, Barrio Republicano. Los comerciantes fueron otros afectados. Muchas despensas no pudieron abrir. Don Tomás González dijo que mientras más tiempo se tardaba en reponer la energía eléctrica, los alimentos refrigerados se estropearían. El comerciante criticó a los funcionarios de la ANDE por el subsidio que tienen mientras que la ciudadanía padece las consecuencias de la falta de inversión. Las farmacias debieron controlar la cadena de frío de las vacunas, las despensas evitaron abrir mucho las heladeras para que no entre el calor y afecte a los lácteos. En el área metropolitana los problemas se registraron en Itauguá, Limpio, San Antonio, San Lorenzo, Villa Elisa y Lambaré. Durante toda la jornada de ayer, la Dirección de Meteorología actualizaba constantemente sus alertas. La inestabilidad climática se extenderá todo el fin de semana (ver infografía). Asunción, Central y varias zonas del interior del país sufrieron apagones

Debido a los fuertes vientos que se registraron ayer en el Departamento Central, en horas de la mañana, 40 alimentadores de 23.000 voltios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) quedaron fuera de servicio, dejan do a miles de usuarios sin energía eléctrica.

Fueron afectados las zonas de Asunción (barrios Republicano, Sajonia, cercanías del Estadio Defensores del Chaco, Villa Aurelia, Barrio Parque, Viñas Cué y Puerto Botánico), y en otros lugares del área metropolitana como Villeta, Itauguá, San Lorenzo, Limpio, Luque, Fernando de la Mora.

Funcionarios técnicos de la Dirección de Distribución trabajaron hasta altas horas para normalizar el servicio. Hasta muy tarde varios puntos de Asunción y alrededores permanecieron a media luz.

El fuerte temporal también afectó a usuarios del Este del país, donde se vieron afectados 50 de 87 alimentadores de 23.000 voltios correspondientes a los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú que quedaron fuera de servicio. Unos 20 postes de media y baja tensión cayeron en Katueté. Otros sitios afectados fueron en cercanías del Parque Industrial, Colonia Santa Fe, La Fortuna, Iruña, Raúl Peña, Juan E. O'Leary, entre otras.



SECUELAS

La caída de un enorme árbol sobre 15 de Agosto, entre 4ª y 5ª Proyectada, obstaculizó el tránsito de vehículos por varias horas en las primeras horas de la mañana. Los fuertes vientos, además de asustar a la gente, derribaron el arbusto que arrastró consigo el tendido eléctrico y poste.

Un auto estacionado en el lugar quedó con abolladuras por la caída del poste eléctrico. Funcionarios municipales despejaron la calle.



Un día de pérdidas registraron los comerciantes de algunas zonas de la capital. El corte de energía eléctrica a consecuencia del temporal dejó a oscuras por horas los locales. Las heladeras y visicooler apenas conservaban el frío. "Evitamos abrir mucho la puerta", dijeron los vendedores. Algunos volvieron a usar la garrafa para cocinar, ya que comúnmente utilizan las cocinas eléctricas para ahorrar más dinero. FUENTE ULTIMA HORA