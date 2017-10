Otra alumna del cuarto año de la Facultad de Veterinaria dio positivo a la prueba de brucelosis, según el Dr. Diego Ayala, de la Asociación de Médicos Veterinarios del Paraguay. El Ministerio de Salud indicó que aún no fue notificado de este nuevo caso. El Dr. Diego Ayala, miembro de la Asociación de Médicos Veterinarios del Paraguay, confirmó que una segunda alumna del cuarto año de la Facultad de Veterinaria dio positivo a la prueba de brucelosis. Además, detalló que se está hablando de que una docente, que es madre con un bebé lactante, también podría portar la enfermedad, aunque aún no se confirmó ese diagnóstico. “Esta segunda alumna es parte de un grupo de 10 estudiantes que estaban haciendo un trabajo práctico con la misma cabra, es decir que los otros ocho chicos podrían también estar infectados”, resaltó en contacto con ABC Cardinal. El médico veterinario señaló también que más de 300 personas fueron sometidas a las pruebas laboratoriales y, como se vendió leche de cabra durante este periodo en el cual se ocultó el problema, la cifra podría aumentar conforme pasen los días. Los resultados de estas primeras pruebas estarían listas aproximadamente el lunes, debido a la gran cantidad de muestras tomadas, según el Dr. Ayala. PIDEN LA RENUNCIA DE LA DECANA El Dr. Ayala señaló que es miembro del estamento de egresados no docentes de la Facultad de Veterinaria y que ayer realizaron una sesión informativa. “Yo mocioné que se vote para pedir la renuncia de la decana, pero fue ilegalmente secundado por cuatro personas. Lo atajaron de todas formas. (…) Al terminar, pregunté si se iba a votar y me negaron. Dijeron que iban a pedir solo un sumario administrativo. Ahí me di cuenta que estaba todo cocinado y era una farsa”, declaró. Lamentó también que haya gente "prodecana" que diga que la primera alumna se contagió porque consume mucho queso Paraguay. “Quieren dar a entender que esto puede ocurrir nomás, que al estudiar veterinaria estamos expuestos. Pero lo que está en tela de juicio no es eso, sino que se haya escondido el caso. Si sabemos que hay animales infectados no podemos exponer a nadie más”, puntualizó. PARA EL MINISTERIO DE SALUD AÚN “NO ES OFICIAL” Estela Quiñónez, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, afirmó que en la Facultad de Veterinaria de la UNA existen 29 casos sospechosos y hasta ahora uno confirmado de brucelosis, a la espera de los resultados oficiales que estarían la próxima semana. En la Facultad además se tomaron 343 muestras que son analizadas, de personas que pudieron tener contacto con los animales. “La próxima semana o fin de semana estarán los resultados de estudios realizados en Senacsa y con ayuda del laboratorio central del Ministerio de Salud Pública”. Quiñónez afirmó que está enfermedad se transmite por los “fluidos u órganos del animal enfermo” y no directamente de persona a persona, sino, en todo caso, por “una transfusión sanguínea o de órganos”. “El tratamiento dura de 3 a 6 semanas y, cuanto más rápido se trate, más posibilidades de buena curación”, recordó. FUENTE ABC DIGITAL