Actualmente viven en la provincia de Buenos Aires (Argentina) alrededor de dos millones de paraguayos, de los cuales unos 300.000 están de forma ilegal, según informó este viernes el cónsul paraguayo en dicha capital, Jorge Riquelme. El funcionario de la Cancillería nacional manifestó que en estos momentos 1.200.000 compatriotas cuentan con su DNI (documento de identidad personal) en manos; es decir, son residentes legales. Añadió que 500.000 paraguayos se encuentran tramitando la obtención del citado documento de identidad. Sin embargo, existe un importante segmento, que orillaría las 300.000 personas, que todavía no se ha acercado a cumplir con los requisitos legales para vivir y trabajar en la República Argentina. No obstante, dijo que este último grupo es "inestable", dado que son paraguayos que van a la Argentina, trabajan seis meses y luego retornan a nuestro país. Consultado sobre la cuestión migratoria en el actual Gobierno de Mauricio Macri, el cónsul explicó que, si bien no hay nuevas normativas al respecto, sí se están aplicando con mayor rigurosidad las vigentes. “En particular para aquellos que quieren ingresar y tienen problemas legales en sus respectivos países de origen, y también para los extranjeros residentes en Argentina y que tienen cuestiones que resolver con la justicia local”, expresó. FUENTE: ABC COLOR