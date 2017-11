Médicos residentes del Instituto Nacional del Cáncer irán a paro desde hoy por tiempo indefinido en reclamo a lo que ellos denuncian como descuentos compulsivos de sus salarios. José Samudio, vocero de médicos del Incan, conversó con radio ABC Cardinal este lunes y afirmó que esta es una medida que no quieren hacer pero que están tomando porque agotaron todos los medios y no tuvieron respuestas a sus reclamos. En total, son 31 los médicos residentes que trabajan en el sitio. Los médicos denuncian que hubo descuentos compulsivos en sus salarios entre el 2016 y 2017. Supuestamente, hubo doctores que no marcaron entrada y salida dentro del hospital. “Ese descuento es injustificado. Nosotros somos las personas que nos desvivimos día a día en ese hospital. Estamos todos los días desde las 5 de la mañana y sale a las 7 de la tarde. Son más de 12 horas continuado en el hospital. Eso no nos reconocen”, manifestó Samudio este lunes. El portavoz de los residentes no pudo precisar cuáles serán los servicios afectados, porque los especialistas no harán paro. “El trabajo que nos obligan a hacer es inhumano. Una persona normal jamás toleraría esa carga horaria (...) Nosotros no queremos llegar a esta medida de fuerza. La única persona que demostró interés es el Dr. Julio Rolón Vicioso, el director del hospital”, agregó. Los representantes del grupo de residentes aseguraron ayer que estarán garantizadas las urgencias en todos los servicios como ser en: Cirugía Oncológica, en el Servicio de Oncología Clínica, Servicio Oncología Radiante, Servicio de Anatomía Patológica y Servicio de Cuidados Paliativos. El servicio que no será afectado por la medida es el de consultorio agendado con los médicos del staff. FUENTE ABC DIGITAL