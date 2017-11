Para hoy trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anuncian nuevas protestas a causa del rechazo del aumento salarial que propusieron. Esteban Montanía, del Sindicato de Trabajadores de la ANDE dijo a ABC Cardinal que hoy realizarán más protestas exigiendo un aumento del 15% en sus haberes. “Habíamos acordado un presupuesto y no fue considerado por la Bicameral ni el Ministerio de Hacienda”, justificó. El sindicalista apuntó que anteriormente se había acordado ese porcentaje de aumento para todos los funcionarios, sin embargo esto no se respetó ya que el presupuesto propuesto fue rechazado. Explicó que en el ente estatal hay casi mil compañeros con contrato y ahora exigen 300 rubros permanentes además del aumento. Ante las críticas por el cierre de bocas de cobranza, Montanía asegura que está garantizado el servicio para la ciudadanía, no así el trabajo en las bocas de cobranza. FUENTE ABC