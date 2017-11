En la Junta Municipal de Asunción se plantea la implementación del “ferrocarril metropolitano o metro subterráneo”, como un medio de transporte masivo en la capital. La ciudad -según estiman- recibe diariamente a 1.320.000 personas desde zonas aledañas. En su presentación, el concejal Gilberto Apuril Santiviago explica que el proyecto constaría, en su primera fase, de la realización de un estudio de prefactibilidad y compatibilidad con otros proyectos, para que una vez determinada la practicidad del mismo, se proceda a la segunda fase de realización, con un llamado a licitación. Al justificarlo, el funcionario municipal tiene en cuenta que las zonas centrales de las distintas ciudades del mundo y, en especial las capitales, constituyen siempre puntos inevitables de gran concentración de tráfico, originado tanto por la gran densidad de habitantes que trabajan en ellas como por las actividades allí implantadas y por las innumerables personas que diariamente se trasladan a estos centros. Explica que la densidad de habitantes de Asunción, según datos del año 2017, es de 524.190 personas, y que la población periférica suma 2.128.258 habitantes en el área metropolitana, representando una de las 20 aglomeraciones urbanas más grandes de Sudamérica. En ese sentido, destaca que el promedio de ciudadanos que ingresan desde los municipios aledaños a Asunción, en ómnibus del transporte público y vehículos privados, es de 1.320.000 personas. Acota que este cálculo se hace en base a estimaciones de la Unidad Coordinadora del Programa Metrobús del MOPC. Agrega que en cada vehículo ingresan a Asunción 1,6 personas, que si se multiplicara por los 600.000 automotores, la cantidad de gente que entra diariamente a la capital rondaría las 960.000. Por otra parte, señala que alrededor de 600.000 vehículos privados (autos, camionetas, ómnibus, camiones) y ómnibus del transporte público ingresan cada día a la ciudad de Asunción, de acuerdo a datos del Plan de Revitalización del Centro de Asunción, de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción. Apunta que esta cifra se estableció a través de contadores tecnológicos (incorporados a los semáforos), los no tecnológicos y los radares ubicados en las principales arterias de acceso a la ciudad. CRECIENTE CONGESTIÓN VEHICULAR El proyectista argumenta igualmente que la política que se debe considerar para solucionar esta problemática es brindar a la ciudadanía un sistema de transporte rápido, eficaz y seguro para desalentar el uso de vehículos particulares como medio habitual de transporte y así finalmente aliviar el tránsito en las calles. Añade que los resultados que se observan en los países que han implementado el metro indican que esta alternativa de transporte, pese a sus mayores costos de inversión y capital, logra parar y reducir el aumento progresivo del uso del automóvil. Dice que por estas razones el proyecto plantea replicar las experiencias y buenas prácticas de las grandes ciudades del mundo, donde los ferrocarriles metropolitanos o metros contribuyen a aumentar las opciones de transporte público, agilizan el traslado de pasajeros, a reducir el uso del vehículo particular y a aliviar el tránsito en las calles CONCESIÓN Por otro lado, debido a que el Municipio no cuenta con los recursos económicos para la implementación de un proyecto de esta envergadura, el concejal Apuril propone que la construcción y explotación de las líneas subterráneas, así como el propio transporte subterráneo, se realice bajo la figura de la concesión, dentro de los márgenes establecidos en la Ley Nº 1.618/2000, "de concesiones de obras y servicios públicos" FUENTE: ABC COLOR