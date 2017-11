Productor dijo que la idea es hacer una vaquita para llevar una draga que limpie el canal, en la zona de la embocadura. Hace tres años que el agua no entra lo suficiente en el territorio paraguayo. Pobladores de la zona del río Pilcomayo están gestionando en este momento una autorización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que los lugareños puedan encargarse de la limpieza del canal en el lado paraguayo, específicamente la embocadura. Esto ante la desidia de la cartera estatal, que hasta ahora sigue dilatando la adjudicación de la licitación para la canalización del cauce. Así expresó ayer a ÚH Zenón Morínigo, productor de la zona. Asimismo, manifestó que la idea es hacer una vaquita para llevar una draga que pueda optimizar la limpieza del canal. "Esto no es fácil, ya que se requiere también autorización de la SEAM, pero no tenemos alternativas, acá la situación es crítica y la riada se aproxima", mencionó. Aseveró además que la constructora T y C SA fue la que presentó la mejor oferta para trabajar en la zona de la embocadura y que no conciben por qué el MOPC aún no está adjudicando el proyecto. "Aunque la firma ya ganó la subasta a la baja electrónica, el MOPC sigue tardando para definir una adjudicación", indicó. Agregó que la empresa tiene dos dragas preparadas netamente para el río Pilcomayo y que están listas para trabajar. "Solo falta que el MOPC autorice. Inclusive están dispuestas ir a trabajar a costo, sin beneficio económico para la empresa propietaria, con el solo objetivo que se tenga un canal apropiado para que ingrese el agua", dijo. Continuó: "Estamos gestionando autorización por parte del MOPC y así hacer una colecta con productores, pobladores y otras organizaciones, para hacer trabajar estas máquinas a costo. Ya que el MOPC no resuelve nada y ya empiezan los problemas por falta de agua. De modo que lo único que podemos hacer es tratar de hacer lo que se puede de acuerdo a las posibilidades de los pobladores de la zona". Licitación. Vale señalar que luego de varias postergaciones, el MOPC realizó el 22 de setiembre pasado la apertura de ofertas de la licitación para la canalización y limpieza del canal del Pilcomayo. Los proponentes son Covipa SA, Consorcio Pilcomayo (integrado por M&T, Los Trigales SA y Black SA), Consorcio Agropil (integrado por Ing. Hugo Navarro, Ing. Darío Jara y Vial Sur SA), T&C SA, CDD Construcciones SA, Consorcio Barrail Hnos. (integrado por Barrail Hnos. SA, Iniciativa Constructiva SA, RMM empresa de Construcciones SA) y Tecnología del Sur. El llamado se llevó adelante vía subasta a la baja electrónica y se dividió en tres lotes. El MOPC implementó una nueva modalidad en esta licitación, ya que las empresas ofertaron por precios unitarios y no el costo total del proyecto. De igual forma, el MOPC pagará hasta G. 52.000 millones (USD 9,2 millones) –que estimó– por la concreción de los tres lotes, sin importar qué firmas ganen. Está en manos del ministerio, afirma Salazar

El ingeniero Óscar Salazar Yaryes, titular de la Comisión Nacional del Pilcomayo, informó ayer a este medio que hasta ahora no se definió la adjudicación de la licitación para la canalización del Pilcomayo. Resaltó que el ente a su cargo ya remitió al MOPC la evaluación técnica de las ofertas y que otras direcciones de la cartera deben definir finalmente la adjudicación. "Nosotros terminamos y remitimos la evaluación técnica el 6 de octubre pasado, pero a eso se debe sumar la evaluación económica y jurídica que está en MOPC", expresó el funcionario. Resaltó que el estiaje tan marcado es debido al fenómeno de La Niña que afecta toda la zona. Explicó que las lluvias que vinieron al Pilcomayo son escasas y que solucionar el problema de este río errante no arrojaría resultados inmediatos, sino en dos o tres años. FUENTE UH