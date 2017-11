Según un reporte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el mes de agosto sólo el 17 por ciento de las instituciones del Estado cumplieron a cabalidad con la ley de Acceso a la Información Pública. La secretaría separa en tres grados a los entes de acuerdo a su cumplimiento con la normativa: Los que cumplen el 100 por ciento de la información, los que publican a media los datos y los que directamente no lo hacen. La SFP obliga a otras instituciones públicas a que cumplan con brindar información a la ciudadanía sobre datos del funcionario, su salario, cómo ingresó, viáticos, entre otros datos. Los mismos deben publicar estos reportes a más tardar 15 días después de que termine el mes. Los informes que corresponde a agosto solo el 17,1 % de las instituciones estatales cumplieron con su deber. Por su parte, 78,8 % lo hicieron de manera intermedia, no obstante, no hay una forma de revelar cuáles son los parámetros a seguir para consagrar a los entes a este escaño. Finalmente, los que no cumplen bajo ningún concepto corresponden a un 4,1 %. Los que sí tienen en orden esta obligación son la Cámara de Senadores, la de Diputados, la Secretaría de Deportes, la Procuraduría General de la República, Secretaría de Asistencia Social, la SFP, entre otros. Son las municipalidades los que cumplen a medias esta disposición. FUENTE PARAGUAY.COM