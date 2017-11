Para el encargado del Defensores del Chaco, Bernardino Caballero, lo ocurrido en una de las entradas del estadio “fue un accidente”. Uno de los porteros del recinto deportivo fue atropellado y testigos apuntan a la esposa de un jugador de Cerro Porteño. Luego del duelo de Nacional y Cerro Porteño en el Defensores del Chaco, Édgar Santander, que se desempeña como portero del estadio, fue atropellado en uno de los accesos al estadio por un vehículo que estaba al mando de Daiana Le, esposa del azulgrana Antony Silva. Bernardino Caballero, encargado del recinto deportivo, confirmó que Le manejaba el rodado y que “eso es innegable. Estuve en ese lugar, fui el primero en asistir a Édgar”. No obstante, cree que “fue un accidente. En ese lugar había mucha gente”. Acotó que “capaz la señora no le vio al portero por el polarizado muy oscuro que tiene su vehículo”. Caballero explicó en contacto con el Cardinal Deportivoque “el auto estaba ingresando, porque la señora quería buscarle al marido”. Además, aseveró que Le “en todo momento se quedó en el estacionamiento. Yo le pedí a Édgar que no se mueva hasta que lleguen los médicos. También vino la gente de Cerro. Después se lo movió a la camilla hasta que vino una ambulancia”. Sobre el estado de salud de Santander, Caballero manifestó que “solo fue un golpe, está bien, no hay fractura. Probablemente hoy salga del sanatorio”. Por último, expresó que el comisario Eliseo Gaona solicitaría la grabación del circuito cerrado para esclarecer el hecho. FUENTE: ABC COLOR