Hacienda aclaró este jueves que "en ningún momento" acompañó ni acompaña aumentos de gastos en el Presupuesto General de la Nación para el 2018, que puedan poner en riesgo la estabilidad macrofiscal o que representen un incremento en las asignaciones. En un comunicado emitido este jueves el fisco señala que, a fin de generar tranquilidad a la ciudadanía y a los agentes económicos, el Ministerio de Hacienda reitera que los montos planteados en el proyecto del Poder Ejecutivo y en la adenda remitida posteriormente al Congreso nacional contienen gastos que están dentro de los límites de la prudencia fiscal y del tope del déficit fiscal que está establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Dice que, aunque aún no ha recibido la versión aprobada ayer miércoles 8 de noviembre (media sanción) por Diputados, considera que se han evitado incrementos importantes en gastos rígidos (específicamente salarios), que de aprobarse hubiesen puesto en riesgo la capacidad de financiamiento real del Fisco y se hubiesen desplazado aún más las inversiones y los programas sociales. Sobre el punto, la secretaría de Estado de Hacienda aclara que "no es verdad" que se hayan aumentado recursos con Fuente 10 con aval del Poder Ejecutivo. Asegura asimismo que el equipo técnico de la institución ha venido manteniendo "fluida comunicación", tanto con los integrantes de la Comisión Bicameral de Presupuesto como con los de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sobre los gastos asignados dentro del PGN 2018, de manera a aprobar un "presupuesto equilibrado". Apunta que, en este contexto y en las sucesivas reuniones mantenidas con los parlamentarios se ha solicitado respetar los montos asignados que deban ser financiados con Recursos del Tesoro (FF10), de tal forma que haya coherencia con la capacidad real de financiamiento del fisco. Añade que si bien el Ministerio de Hacienda aún no recibió el dictamen final de la Cámara de Diputados, ha seguido de cerca el tratamiento del Presupuesto 2018 y, a primera vista, considera que en líneas generales ha primado la prudencia y se han respetado los puntos más críticos. Afirma que, no obstante, ha identificado un solo aumento aprobado con Recursos del Tesoro para el Programa de Adultos Mayores sin una indicación clara de forma de financiarlo, lo cual podría generar una expectativa de difícil realización. Sostiene que los demás ajustes se realizarán dentro del límite de gastos de la propuesta de PGN 2018 del Ejecutivo, con lo cual no implican aumento del Presupuesto. De hecho se mantiene el cumplimiento de las reglas de la Ley de Responsabilidad Fiscal. FUENTE: ABC COLOR