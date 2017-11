El joven que agredió de manera brutal a una mujer de 21 años en Ñemby ya había protagonizado un hecho similar de violencia hace casi dos años. En esa ocasión, también pegó al padre de la víctima y éste había realizado la denuncia ante la comisaría. Arnaldo Martínez, abogado de la familia de la joven agredida, relató que el agresor Pedro Heriberto Galeano ya tiene una denuncia por un hecho de agresión que sucedió hace ya un año y ocho meses. “Incluso en esa ocasión también le rompió la cabeza al padre de ella y éste realizó la denuncia correspondiente. Es un joven muy prepotente”, detalló en ABC Cardinal. La joven se encuentra muy golpeada en todo el cuerpo y la zona del rostro y los labios, por lo cual aún no pudo detallar qué sucedió exactamente. “Los golpes no son recientes, eso es seguro. Ella no puede tomar ni jugo ahora. Lo poco que pudo decir es que fue por celos, pero no sabemos los detalles”, agregó el abogado. Conforme al relato del defensor, la madre de la víctima acudió el martes hasta la casa donde vive su hija para verla porque no había ido el fin de semana a almorzar, como es habitual. Sin embargo, solo la recibió en el portón su pareja, quien le dijo que se fuera del lugar porque supuestamente la joven no quería saber nada de su familia. Galeano será acusado de tentativa de homicidio, por lo cual se expone a una pena privativa de libertad de hasta 25 años. La joven víctima fue liberada ayer luego de que su padre haya hecho una denuncia ante el Ministerio Público y acudiera hasta la casa acompañada de agentes de la Policía Nacional. La pareja vivía en concubinato desde hacía tres años en el barrio Caaguazú de Ñemby. El padre de la mujer tuvo conocimiento del hecho luego de que le enviara una fotografía una compañera de trabajo de la afectada. "Aparentemente, en un descuido ella tomó el celular y envió una fotografía de los golpes que sufrió a su compañera y ella la envió al padre de la joven. No sabemos cuándo pasó ni cuánto tiempo la mantuvo encerrada", detalló el abogado. El suboficial Ovidio Sánchez, de la Comisaría 7ª Central, por su parte, comentó que el padre de la víctima hizo la denuncia directamente ante el Ministerio Público, desde donde se emitió una orden de detención contra Galeano, oficio con el cual acudieron a la vivienda. “Al llegar a la casa, el señor (Galeano) se negó a abrir la puerta; tras un buen rato de hablar con sus familiares le convencimos, abrió la puerta y entramos. La chica estaba acostada en la cama, tapada con una frazada”, relató. De acuerdo al dato que consiguieron en el sitio, la joven estuvo retenida al menos 12 días y le prohibían comunicarse con su familia. FUENTE ABC