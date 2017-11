El que vota en las internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) a la Lista 7, movimiento “Equipo Joven”, estará votando por el plan de Horacio Cartes de ocupar una banca en el Senado, explicó Enrique Salyn Buzarquis. Este fue su razonamiento. Buzarquis, quien aspira a un puesto en el Senado por la Lista 4 -movimiento “Cambiemos”-, argumentó mediante una “fórmula política” que votando a la Lista 7 en las internas del PLRA, se estará votando por Horacio Cartes. Cabe recordar que dicha lista está compuesta por Blas Lanzoni a la cabeza, seguido por Blas Llano, Zulma Gómez, Fernando Silva Facetti, Alberto Aquino, Blanca Fonseca, Sergio Estigarribia, Amanda Núñez, Juan Valentín García Miró y Lorena Segovia. De acuerdo con Buzarquis, varios en la nómina son los mismos que apoyaron la ilegal enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección en la Constitución Nacional, y así dar la posibilidad de que el presidente Horacio Cartes siga cinco años más en el cargo. “Cualquier ciudadano sabe que si vota la Lista 7, no es la fachada de Blas Lanzoni, sino de Blas Llano. Y al votar por Llano, el ciudadano liberal sabe que vota por Horacio Cartes”, explicó el exministro de Obras. Siguiendo con esta línea, dijo que Horacio Cartes requerirá de la aprobación de los nuevos senadores para jurar en el cargo como senador activo, y para que no le ocurra lo que paso con Nicanor Duarte Frutos en el 2008 necesita del apoyo de los futuros senadores llanistas. Recordemos que Duarte Frutos (expresidente de la República 2003-2008), tras lograr el visto bueno del Poder Judicial para jurar como senador activo, y no vitalicio, no consiguió los votos en Cámara Alta para tomar su banca. “Por eso estoy seguro que la Lista 7 está financiada por Horacio Cartes”, ratificó. Consultado si al PLRA le conviene más que gane las internas a Presidente Santiago Peña(oficialista) o Mario Abdo Benítez (disidente), prefirió no opinar sobre las elecciones del Partido Colorado. Pero sí resaltó que Peña representa la continuidad de la política de gobierno de Horacio Cartes. FUENTE: ABC COLOR