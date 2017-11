José Ortiz Escauriza no es funcionario del Estado paraguayo, es un directivo de empresas del Presidente de la República. Sin embargo, trafica influencias sobre autoridades electas por voto popular, sobre funcionarios públicos y sobre políticos. Opera en momentos claves del país –asesinato de Rodrigo Quintana, la enmienda– y los sujetos de sus llamadas saben el peso del llamador: Es del primer anillo presidencial. Sus actos pueden ser considerados como tráfico de influencias; si fuera funcionario público podría costarle multa y cárcel, según la Ley 2523. Estas llamadas son las que la fiscala Raquel Fernández considera “morbo” motivo por el cual no las va a pedir. Aquí se entiende el porqué. El gerente José Ortiz llama a autoridades electas por voto, a funcionarios públicos de la estructura estatal y a políticos de ambos partidos; llama por igual al Presidente, a los llanistas del PLRA como a autoridades y políticos de la ANR. Lo hace con frecuencia y en momentos clave, como por ejemplo el día del asesinato de Rodrigo Quintana o en los momentos clave del tratamiento de la enmienda. Los senadores Fernando Silva Facetti, Blanca Fonseca, Zulma Gómez, Enzo Cardozo y Gómez Verlangieri así como el diputado Édgar Ortiz son algunas de sus comunicaciones en el PLRA. Silva Facetti y Zulma Gómez son los más “privilegiados” por el llamador. Figuran 173 llamados al secretario privado del Presidente de la República, Arnaldo Franco, pero también tiene comunicaciones con Darío Filártiga, asesor político de Cartes. En la ANR llama a los senadores Óscar González Daher y Lilian Samaniego, al diputado y presidente de la ANR Pedro Aliana y al exgobernador de Itapúa, actual precandidato a vicepresidente del oficialismo. Aliana y Gneiting son los más “privilegiados”. Si José Ortiz fuera un funcionario público traficando influencias podría terminar con una multa o con la cárcel por violación de la Ley 2523 que tipifica el tráfico de influencias. Ortiz navega las aguas del sector privado y no cualquiera, sino del grupo empresarial del Presidente de la República. El señor es presidente de la tabacalera, presidente del hotel Las Ventanas, director de la agrotabacalera y accionista del Grupo La Nación, de radio Montecarlo y de la Gráfica y Editorial Intersudamericana. Desde esta privilegiada posición de los negocios presidenciales hace llamados al poder y la estructura pública alguien que no tiene cargo, investidura ni rol dentro del estado ni del gobierno. Nuestro diario accedió a registros de llamadas que confirman cómo se mueve el poder detrás del poder. Hablan con fiscales y jueces. Fuente ABC DIGITAL