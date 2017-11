SAN JUAN BAUTISTA. El asesor cultural de la Municipalidad, Fulvio Bernardo Llano, lamentó el desinterés para gestionar la repatriación de los restos de Agustín Pío Barrios “Mangoré”. Según Llano, visitó a varias instituciones y ninguna demostró interés en apoyar la repatriacción de los restos de Mangoré a su tierra natal en San Juan Bautista, Misiones. Llano fue designado ad honorem como asesor cultural de la Municipalidad por resolución del intendente Juan Carlos Meza (PLRA). El asesor cultural manifestó que las instituciones del Gobierno no tienen voluntad en repatriar los restos de Mangoré. “Para nosotros, lo que representa Barrios es máximo en el arte, por ser un genio universal de la guitarra clásica”, dijo. Añadió que recurrió a la Gobernación de Misiones, la Secretaría de Repatriados, el Ministerio de Cultura y el de Relaciones Exteriores, pero no encontró interés. “Incluso hablé con el presidente de la República, Horacio Cartes. El jefe de Estado me recomendó gestionar ante el ministro de Cultura, Fernando Griffith, y el de Relaciones Exteriores, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta”, dijo. Añadió que si esta generación no tiene interés, más adelante será peor. Indicó que a través de la Defensoría Ciudadana gestionó la repatriación de Agustín Barrios y que los salvadoreños demostraron voluntad de compartir los restos de Mangoré. “Ellos piden la doble nacionalidad, pero tenemos que demostrar interés por la repatriación, dijo. FUENTE: ABC COLOR