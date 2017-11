El exfiscal Alejandro Nissen recordó que el investigar a Óscar González Daher lo apartó de la Fiscalía. Hoy, el esquema sigue, con los “delincuentes de cuello blancos” manejando la justicia, como se aprecia en audios del secretario del senador colorado. Nissen fue el fiscal que investigó el conocido caso de los autos “mau” de lujo, que involucró incluso al expresidente Luis González Macchi, y donde ya sonaban conocidos nombres de importantes referentes, como el del senador Óscar González Daher y el actual ministro del TSJE, Jaime Bestard, que habría facilitado la destitución de Nissen, según trascendió en esa época en audios sobre el negociado. “Se comenzó la investigación con el Mercedes-Benz (mau) de González Macchi; la presidencia no remitió los documentos a la Contraloría, y ahí empezamos a investigar. Ellos enviaron la denuncia al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y lograron suspender, pero no todavía removerme”, recordó el exfiscal, como desenlace de las presiones del entonces diputado González Daher. “Son varias llamadas, una es de González Daher con Jaime Bestard, y otra es del señor Reinaldo Domínguez Dibb, que llamaban a Bestard para forzar y apurar la famosa resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)”, agregó sobre su caso, pero remarcó que lo que terminó de “ponerle la soga al cuello” fue investigar el contrabando en Ciudad del Este. El caso del contrabando de artículos electrónicos en Ciudad del Este terminó casi paralizando los negocios y la economía, e implicaba otra serie de delitos conexos. “Era lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, evasión de impuesto, un concurso de hechos punibles que terminó en el JEM como causa de mi destitución”, recordó. Incluso llegó a pedir la imputación de González Daher, pero ya no lo dejaron ni un hora como fiscal. “Surgió un proyecto de ley que prohibía que se investigaran los autos mau, pero también era algo que se planteó para evitar que se investigara y protegerle a González Daher, pero sí fue imputado e investigado por el automóvil robado. Presenté la imputación a las 9:00, y una hora después ya estaba firmada mi destitución”, recapituló. EN MANOS DE “DELINCUENTES” Hoy, el mismo esquema se repite con diferentes nombre, o en algunos casos incluso los mismos, como el de González Daher, a través de su secretario en el JEM, Raúl Fernández Lippmann, quien cada vez aparece más involucrado en audios de conversaciones que lo vinculan en posibles casos de tráfico de influencias. “¡Claro que va a ser el mismo esquema! ¡Si no hay castigo! Aquel fiscal que quiera investigar algo, sabe que su destino está trazado. Entonces, aquí los verdaderos criminales de cuello blanco no tienen ningún problema; si no compran fiscales y jueces, entonces consiguen la destitución. Lo que no hubo fue muerte, pero el resto es joda”, insistió. Sobre su caso, recordó que incluso recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en primera instancia fue admitida su acción y fue elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Paraguay puede ser condenado por corrupción en la Corte Suprema de Justicia”, apuntó. Dijo que no solo entonces lo apartaron de la Fiscalía, sino que hasta ahora sufre las represalias, ya que al igual que el senador Eduardo Petta, otro destituido, se presentaron para concursar por el cargo de Fiscal General del Estado, pero es difícil prosperar sin respaldo político. FUENTE ABC