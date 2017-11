En el Mercado de Abasto, la gente, además de buscar frutas y verduras, puede probar suerte con los juegos de azar, pero son ilegales, según la Ordenanza 552/15 de Mercados. Varias máquinas tragamonedas funcionan en el Bloque A y CMI. Todos lo saben, menos los funcionarios de esa institución. El artículo 52 de la Ordenanza 552/15 de Mercados Municipales prohibe la instalación de juegos de azar, pero en el Mercado de Abasto, bajo las narices de sus funcionarios, desde hace más de un año varias máquinas tragamonedas operan en dos locales de venta y recarga de celulares. Los dos locales pertenecen a Roque Torres. Uno funciona en el segundo piso del Bloque A, justo a pasos de las oficinas administrativas del Abasto. El otro está en el pabellón conocido como CMI, donde fueron reubicados los afectados por el incendio del Bloque C en 1997. Bobb Richard Pérez Ordano, coordinador de juegos de Azar de la Comuna confirmó que es ilegal el funcionamiento de tragamonedas en el Abasto. Todos los que visitan el Mercado conocen el funcionamiento ilegal de estos aparatos, pero los “fiscalizadores” del Abasto que siempre están recorriendo el predio y los pasillos para verificar el cumplimiento de las normas lo ignoran completamente. Ayer buscamos al propietario de las tragamonedas en los locales, pero nos informaron que no se encontraba, por lo que no obtuvimos su versión. Queríamos saber si conoce la ordenanza municipal que prohibe su funcionamiento en el sitio. Es oportuno recordar que en marzo de este año la Comuna capitalina realizó un operativo en el Mercado 4 para confiscar alrededor de una decena de tragamonedas. En esa oportunidad los funcionarios mencionaron que no lograron confiscar todas las máquinas porque al detectar el operativo los propietarios las escondieron dentro de los locales. Un operativo similar hicieron en Itá Enramada y frente al IPS de Sacramento, informó Pérez Ordano. FUENTE ABC