Justo Cárdenas, presidente del Indert, se burló de la publicación de ABC Color que señala una llamativa remoción de animales de su estancia de Pirayú en coincidencia con una investigación de la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. “Me causa gracia el diario ABC. No estoy al frente de la empresa (ganadera)... Pero si es una empresa que se dedica al engorde de ganado, ¿qué querés que se retire? No puedo retirar motos, vehículos. Tengo que retirar ganado y normalmente se produce el ingreso y salida de ganado (...) El ciclo dura 90 días”, respondió Cárdenas en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, adonde fue para informar sobre la elaboración de un proyecto de ley para dar títulos de propiedad a personas pobres que viven en colonias del Indert. La remoción de ganado se realiza desde el viernes pasado en Pirayú, como se aprecia en un video al que accedió ABC Color. Se trata de unas 100 cabezas de ganado. Esto llama la atención debido a que ocurre en coincidencia con el proceso fiscal abierto a Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito. El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) confirmó que se emitió la semana pasada una guía para traslado de animales no vacunados de la estancia Agroindustrial Ganadera JPC, a nombre de la cual Cárdenas tiene más de 550 hectáreas en Pirayú, valuadas en al menos US$ 3 millones, así como ganado, cientos de hectáreas de eucalipto reforestado, maquinaria y diversos activos por otros US$ 1,5 millones. El titular de Senacsa, Dr. Hugo Idoyaga, explicó a ABC ayer que normalmente se permite trasladar animales no vacunados cuando son terneros de sólo algunos días de vida y que acompañan a sus madres, pero se los vacuna en el lugar de destino. FUENTE: ABC COLOR