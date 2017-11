Un profesor de la Facultad de Veterinaria denunció que pese a que tres pruebas laboratoriales dieron positivo para brucelosis, Salud no lo incluye entre los que fueron confirmados hasta el momento. Hoy el Ministerio confirmó dos casos más en estudiantes. El Dr. Pedro Torres, profesor de las cátedras de Clínica Quirúrgica y Patología Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, denunció que contrajo brucelosis pero que el Ministerio de Salud no lo toma en cuenta entre los casos confirmados de la enfermedad. Solo hoy se confirmaron dos casos más -van seis en total- según datos aportados por la doctora Águeda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud del Ministerio. “Tenemos en este momento dos casos nuevos y en total seis, que son de estudiantes de la Facultad de Veterinaria”, detalló. Torres informó que actualmente hay 10 personas que contrajeron la enfermedad y tienen sus resultados laboratoriales para demostrarlo, pero el Ministerio de Salud no reconoce a todos como positivos, pese a que en el Instituto de Medicina Tropical sí los están tratando como positivos. “No concuerda que estén dando una versión cuando que la realidad es otra”, alegó. En su caso particular, cuenta con el estudio practicado por el Senacsa, el del Instituto de Medicina Tropical y el de un laboratorio privado. Dijo incluso que corren rumores que hay más casos sospechosos que alcanzarían 20, que ya fueron incluidos dentro del protocolo de tratamiento, ya que dieron “positivo débil” o “indeterminado”, pero que el Ministerio no los contabiliza aún. En este sentido, Cabello aclaró que existe un proceso para que un caso sea considerado como positivo. “De todos los resultados que nos llegan, tomamos muestra, lo que está negativo volvemos a testar dentro de un mes y aquellos que son indeterminados, que tienen síntomas, entran en seguimiento y si ya tienen síntomas ya se tratan, pero igual, deben ser detectados”. En referencia al caso del Dr. Torres, sostuvo que hasta el momento es considerado indeterminado porque no lo probaron aún a través del laboratorio central del Ministerio de Salud. Al ser consultada sobre los casos notificados desde laboratorios privados, informó que los mismos deben nuevamente ser confirmados por el laboratorio de referencia de la cartera sanitaria. Se trata de una enfermedad de notificación inmediata, que debe ser participada al Ministerio en un plazo máximo de 24 horas, advirtió. “Les pedimos que contacten con las personas para que sean detectados por nosotros, para que vuelva a confirmarse, porque los estudios en laboratorios privados no son confirmatorios”, sostuvo. DOS CASOS NUEVOS En referencia a la confirmación de dos casos más, sostuvo que ya el viernes se recibieron los resultados y que hoy fueron confirmados plenamente. Aclaró que todos estos casos fueron hechos por el laboratorio del Ministerio y Senacsa. Finalmente, el denunciante recordó la necesidad de tratar los posibles casos con inmediatez, considerando las consecuencias irreversibles que puede acarrear al enfermedad entre las que citó daños en las articulaciones, en el hígado, en el bazo, además de afecciones nerviosas y cardíacas. FUENTE: ABC COLOR