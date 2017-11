Tras la filtración de los audios de supuestos negociados del secretario del congresista colorado, Raúl Fernández Lippmann, Adrián Salas pidió que el presidente del JEM se apartara del cargo, pero la petición no corrió. El doctor Adrián Salas, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por el gremio de los abogados, solicitó ayer durante la sesión ordinaria que el senador Óscar González Daher (actual presidente del Jurado) se aparte del cargo hasta que se esclarezcan los casos de las filtraciones de conversaciones telefónicas que involucran al secretario del congresista, Raúl Fernández Lippmann. Sin embargo, la petición del doctor Salas no prosperó, debido a que los demás miembros no dieron lugar a dicha moción y, por ende, no llevaron a una votación. Esto, ya que desde un principio, el pedido no tuvo el acompañamiento de los demás miembros del JEM. NEGOCIADOS. Salas manifestó que su planteamiento de que González Daher se aparte de la presidencia del Jurado se debió por los casos en que se ve involucrado Fernández Lippmann, secretario de González Daher, con respecto a los audios donde supuestamente negocia con fiscales, jueces y abogados sobre distintas causas. En caso de que el congresista colorado oficialista González Daher se apartara del caso, la presidencia del Jurado debía asumir el actual vicepresidente de dicho órgano, el diputado colorado disidente Óscar Tuma. interino. Asimismo, ayer se dispuso el relevo del cargo de secretario Raúl Fernández Lippmann, a quien se le abrió sumario por disposición del presidente del Jurado. En su lugar asumió de manera interina Pedro Cano. Esta determinación se da "entendiendo que dicha dependencia debe velar por la transparencia, ética y buen comportamiento del funcionario en general", menciona un documento del JEM. AUDIOS. Son varios los audios que salieron a la luz y que involucran a Fernández Lippmann en supuestos negociados. La primera grabación filtrada fue con la fiscala Karina Giménez, donde se da a conocer sobre una supuesta negociación, donde la agente del Ministerio Público busca ser sobreseída de un caso que está siendo investigada por el Jurado, por mal desempeño en sus funciones. Posteriormente, se hicieron públicas otras dos grabaciones que involucran a Raúl Fernández Lippmann. Uno con la fiscala Nadine Portillo y el otro con el abogado Carmelo Caballero, donde negocia sobre la extensión de una causa por la disputa de las tierras que la Secta Moon tiene en el Chaco paraguayo para sacar más dinero. Protesta

La presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, Katya González, llegó ayer hasta la sede del Jurado con intenciones de hablar con el titular del JEM, Óscar González Daher, respecto a los audios filtrados que involucran a su secretario. Fue después de culminar la sesión de los miembros del JEM, pero ya no encontró al congresista en el sitio. FUENTE UH