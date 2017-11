El ministro del Interior, Lorenzo Lezcano, manifestó en conferencia de prensa que dos o tres personas, además del detenido este martes, serían los responsables de secuestrar a un niño de 10 años en Pedro Juan Caballero. Lezcano manifestó que hubo colaboración de las autoridades de Brasil, no obstante, todos los procedimientos fueron encabezados por la Policía Nacional. Así también, afirmó que no se tuvo que recurrir a la violencia para el operativo rescate de la criatura ni tampoco, los familiares de la víctima tuvieron que pagar algún monto para liberarlo. El procedimiento fue fruto de trabajos de Inteligencia, cuyos mayores detalles no quisieron dar ya que aún están detrás de otros sospechosos. El comandante Luis Rojas confesó que hay la integridad de los ciudadanos del Norte es vulnerable a los constantes ataques, no obstante, están trabajando para dar mayor respuesta y asistencia a la zona. Ariel Martínez, viceministro de seguridad, destacó la labor de los agentes "quienes día a día arriesgan sus vidas". Acotó que este golpe al crimen organizado subirá la moral a los demás efectivos para lograr resultados similares en próximas labores. Este martes agentes policiales, llevaron a cabo un exitoso operativo que resultó con el rescate de un niño secuestrado en Pedro Juan Caballero por más de 48 horas. FUENTE PARAGUAY.COM