Lorenzo Lezcano, ministro del Interior, afirma que suele recibir llamadas de personas que no tienen relación alguna con los organismos de seguridad, pero no son para dar órdenes. El secretario de Estado dijo a ABC Cardinal que responde llamadas “de cualquier persona sin distinción de bandería política”, entre ellas senadores, diputados colorados o liberales e intendentes, entre otros. “Estamos expuestos a eso, no estamos ajenos a recibir llamadas telefónicas”, remarcó. Estas declaraciones las dio como respuesta al cruce de llamadas que destapó las comunicaciones entre José Ortiz Escauriza, gerente de las empresas de Horacio Cartes, con altos mandos policiales la noche del 31 de marzo, durante el ataque al PLRA. Sobre el contenido de las llamadas que recibe, mencionó que normalmente tratan de inquietudes sobre agentes policiales que están en zonas lejanas a sus familias o para recibir a ciertas personas en audiencia. “Son llamadas de ese tipo, nada comprometedor. A veces recibimos llamados pero no para recibir órdenes”, enfatizó. FUENTE ABC