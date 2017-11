En las redes sociales recorre un video donde se observa claramente a un hombre despellejando vivo a un “teju guasu hû” (Salvator merianae) y otro sujeto filmando el sufrimiento del reptil. Las imágenes son explicitas. Se puede ver que al animal silvestre se encuentra indefenso ante sus agresores y tras un intento de escape, uno de los presentes le atraviesa un cuchillo de cocina en la cabeza. No se sabe exactamente en dónde ocurrió este hecho, ni quién sería el responsable de esto. El autor principal de este delito tiene una remera roja con las inscripciones de la empresa Electrostar. Al respecto, conversamos con el encargado de la dirección General de Biodiversidad de la Secretaría Nacional del Ambiente (Seam), Darío Mandel, quien explicó que no está permitido la caza de ningún animal silvestre, excepto para el consumo de las comunidades nativas. Añadió, que dicha situación es un delito grave y los autores del hecho se exponen a una multa administrativa de hasta 3.500 jornales mínimos y un proceso judicial con pena carcelaria. Indicó que estarán analizando el video con los asesores jurídicos de la Seam para poder determinar donde ocurrió la tortura del animal silvestre e identificar a los autores. El año pasado un grupo de investigadores canadienses y brasileros descubrió que el teju guasu hû no es simplemente de sangre fría, sino que tiene la capacidad de aumentar activamente la temperatura corporal, lo que es único en el mundo de los reptiles. Sin embargo en nuestro país estos animales son sacrificados para la venta ilegal de su cuero. FUENTE: ABC COLOR