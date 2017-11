Los audios divulgados recientemente y que comprometen a altos funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), agentes fiscales y abogados representan una grave situación que atenta contra la administración de la Justicia, advierte el Colegio de Abogados del Paraguay en un comunicado, en el que igualmente considera que "los miembros del JEM deben demostrar que son dignos de merecer la confianza pública, proponiendo y acompañando medidas que tengan por fin claro identificar y sancionar a todos los que pudieran resultar responsables de los graves hechos que ganaron notoriedad pública y que comprometen la credibilidad de la institución que componen". Hay que tener en cuenta que este imperativo –"deben demostrar"– sale el día después de que justamente el pleno del Jurado rechazó apartar a su presidente, el senador Óscar González Daher, cuyo secretario, Raúl Fernández Lippmann, aparece en las grabaciones como el artífice de los negociados con fiscales y abogados de distintas causas, del cual pretenden quitar beneficios personales y pecuniarios, como verdaderos gánsters que prostituyen la Justicia. Por otra parte, el Ministerio Público no debe agotarse en la instrucción de auditorías y sumarios internos que terminen "durmiendo el sueño de los justos", resalta el comunicado; "sino que debe apuntar decididamente a castigar penalmente a los funcionarios, fiscales y abogados que resultaren responsables de los hechos que, a priori, podrían tratarse de delitos de acción penal pública". Asimismo, el Colegio de Abogados lamenta y repudia "la supuesta participación de profesionales del derecho en los hechos que motivan este pronunciamiento". En ese sentido, uno de los abogados que supuestamente aparece en uno de los audios es Carmelo Caballero, que lleva la representación de una de las partes en el conflicto de tierras que tiene la Secta Moon en el Chaco paraguayo y que –según el audio– acuerda con Fernández Lippmann alargar el proceso para seguir sacando plata a los litigantes. A raíz de este escándalo, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se vio obligado a separar de la unidad Anticorrupción a dos fiscales, Nadine Portillo e Igor Cáceres. Como la esposa del César, dice

La gravedad de los hechos impone a las instituciones involucradas demostrar que "la esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo". El Jurado y la Fiscalía deben evidenciar ante la ciudadanía que no están dispuestos a apañar ninguna situación de corrupción interna; solo así podrán reivindicarse, apunta. FUENTE ULTIMA HORA