La resolución que finalmente autoriza la extradición de Nicolás Leoz prevé que Leoz no podrá ser juzgado por otros delitos. Deberá además ser evaluado antes de solicitar una fecha de viaje. La defensa ya anunció la apelación. “La acusación formal (contra Nicolás Leoz) estipula que se han transferido varios millones de dólares, desde cuentas bancarias abiertas en la ciudad de Miami, en la ciudad de Nueva York como también en Paraguay”, señala parte del considerando de la resolución que aprueba la extradición a los Estados Unidos del compatriota extitular de la Conmebol y exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, firmada por el juez Humberto Otazú. Recuerda además todos los antecedentes por los que está acusado por los hechos punibles de Asociación delictuosa de crimen organizado, asociación delictuosa de fraude electrónico, fraude electrónico, asociación delictuosa para el lavado de dinero y lavado de dinero, los cuales prevén pena de multa o una pena privativa de libertad máxima de 20 años. El pedido de extradición solicitado por los Estados Unidos se formalizó el 22 de julio de 2015, con la remisión de los documentos de parte de la Corte Distrital (Tribunal de Distrito) de los Estados Unidos, distrito Este de Nueva York, cuya acusación formal fue presentada el 20 de mayo de 2015. En la resolución firmada hoy, Otazú fundamenta su visto bueno al pedido de extradición, considerando que “no se refiere a delitos políticos ni implica la aplicación de la pena de muerte (...), lo cual no implica un juicio de culpabilidad y, no constituye un adelanto de la responsabilidad del extraditable, respecto del cual, permanece latente su derecho de presunción de inocencia”. Sin embargo, la resolución aclara que Leoz: -no podrá ser juzgado por otros hechos punibles a los mecionados ni reextraditado a un tercer Estado, sin el previo consentimiento de la justicia de nuestro país; -se debe comunicar a Estados Unidos que guarda reclusión desde el 1 de junio de 2015 (2 años y cinco meses); -remitir oficio a Relaciones exteriores y a la Embajada americana para que comuniquen el día, hora y lugar de la extradición; -y, antes de la entrega, una junta médica debe evaluarlo, considerando su avanzada edad y estado de salud. ANTECEDENTES “Leoz renunció a la presidencia de la Conmebol y al Comité Ejecutivo de la FIFA luego de que el Comité de Ética de la FIFA comprobara que él había recibido coimas de la compañía de marketing deportivo suiza “International Sports & Leisure”, a cambio de conceder contratos de derechos televisivos y comerciales de la Copa América y Copa Libertadores de América entre los años 1986 y 2011, incluso torneos programados hasta el año 2016. Leoz habría operado en varios tipos de esquemas para encubrir el dinero recibido en concepto de dichas comisiones ilícitas, realizando transferencias bancarias en EU y otros países. Leoz, junto con otros miembros de la Conmebol y directivos de empresas relacionadas contractualmente se unieron para conformar un grupo de hecho, que parmaneció inalterable entre 1991 y 2013, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas derivadas de los derechos de televisación y mercadeo sobre torneos de fútbol de la Conmebol”, señala parte del escrito rubricado hoy por el magistrado. FUENTE: ABC COLOR