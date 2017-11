La Cámara de Senadores no tuvo cuórum ayer a la hora de tratar el acuerdo para Sandra Quiñónez para la Fiscalía General del Estado, ya que los propios cartistas se retiraron de la sesión cuando el punto iba a ser debatido. Se necesitaba mayoría simple para otorgar el acuerdo, pero al mismo tiempo hacía falta el cuórum, es decir, que estén 23 senadores. En el caso que tengan ese número, entonces solamente harían falta 12 legisladores, número que se completa sumando a los 10 cartistas con los 2 oviedistas. Sin embargo, los oficialistas enfrentan la posibilidad de que los 45 senadores estén en la sala, para lo cual tendrían que tener apoyo de 23 senadores. Por si fuera poco, el lunes 20 de noviembre vence el pedido de acuerdo. Lo que dice la ley. De acuerdo a la Ley 5208/14, que establece los plazos para la designación, se indica que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley implicará mal desempeño de funciones y causará responsabilidad personal, pero la normativa no establece claramente las sanciones. Sobre la culminación del plazo para tratar el pedido de acuerdo, el senador colorado disidente Óscar Cachito Salomón, indicó que ya hubo antecedentes al respecto. “Se tiene que buscar el mejor momento. Con todas las denuncias que se están haciendo creo que amerita analizar efectivamente un cambio en la Fiscalía General”, señaló el legislador sobre Javier Díaz Verón, quien sigue al frente del Ministerio Público. “Existe un plazo que nosotros evidentemente vamos a incumplir (pero) no existe punición sobre este tema y vamos a ver en qué momento se puede tratar”, agregó Cachito Salomón. Además, el pedido de acuerdo para Quiñónez sigue sin dictamen. Esta semana, dos comisiones asesoras, la de Legislación y Asuntos Constitucionales, no tuvieron cuórum para debatir el tema. El oficialismo apela a que el Senado se constituya en comisión para dictaminar sobre el acuerdo y contar con el acompañamiento de otros sectores. Hasta ahora, la mayoría opositora está en contra no solo de Quiñónez, sino de toda la terna integrada además por el actual fiscal Díaz Verón, y Victoria Acuña. Tanto la disidencia como la oposición cuestionan el proceso del Consejo de la Magistratura, por haber elegido a referentes de un solo sector interno que responde al cartismo. FUENTE ULTIMA HORA