Entre 1.000 y 2.500 contenedores paraguayos se encuentran varados en Uruguay, según constató Eduardo Bernal, parlamentario del Mercosur, lo que constituye un tremendo perjuicio para nuestro país, ya que se trata de cargas perecederas, como carne. "Antes de hacer esa denuncia fue a constatar la situación en el puerto de Montevideo, abordé una lancha y fue hasta uno de los buques, el capitán me recibió, conversé con la tripulación y efectivamente en la planilla estaba registrado que habían llegado hace 9 días que esperaban descargar. Posteriormente, fui al muelle y vi una partida, más de 1.000 contenedores", afirmó Bernal sobre la situación, sin contar los contenedores que aguardaban en una docena de buques nacionales. "Los que estaban en el muelle más los que estaban embarcados, estamos hablando más de 2.000 a 2.500 contenedores", resaltó el parlasuriano a la vez de alertar de que entre las cargas existen productos como carne, que si bien no pierden la cadena de frío, sí son retenidas, afectando la imagen de la marca país al incumplirse los plazos de exportación. "Y ahí había carne, productos generales, todo de producción nacional. Eso tiene un impacto tremendo, porque el que estaba esperando recibir esa carga, eso tiene un sobrecosto tremendo para el exportador porque los buques de ultramar ya partieron y pierde la conexión", explicó Sí destacó que, en el caso de la carne, la cadena de frío no se pierde porque los buques tiene generadores propios, pero que funcionan a un costo alto. Lo más perjudicial es la afectación al prestigio de los productos nacionales. "El que recibe en Asia o Europa no va a decir: 'Ah, no, el producto paraguayo llegó tarde porque Uruguay se retrasó'; no, va a decir: 'Paraguay no cumple'", refirió. Bernal realizó la visita junto al también Parlamentario de Mercosur, Emmanuel Friedmann, quien, por su parte, aseguró que no existe explicaciones formales pero que elevarán un reclamo al gobierno uruguayo por vías diplomáticas. FUENTE ABC