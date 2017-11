Reaparece el fantasma de la debilidad ante el Partido Colorado en las puertas de las elecciones generales. Desconcierta la postura de llanistas y luguistas de apoyar a polémico senador cartista. La Alianza Ganar –integrada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y su aliado el Frente Guasu– se vio sensiblemente tocada tras el "salvavidas" que dieron el jueves doce senadores de la oposición e integrantes de este acuerdo al senador colorado Óscar González Daher, al que no se removió del cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pese a las filtraciones de audios que revelaban un escandaloso esquema de tráfico de influencias. Los viejos fantasmas de la enmienda volvieron a remover las relaciones en el Congreso e hicieron que 12 votos claves de la oposición se dispersen para favorecer a González Daher. Los llanistas hicieron caso omiso a la recomendación partidaria de remover al cartista para posibilitar una correcta investigación de los hechos punibles denunciados. En este sector, tanto los senadores Blas Llano, Fernando Silva Facetti, Enzo Cardozo, Zulma Gómez y Blanca Fonseca se ausentaron, mientras que el senador del oficialismo liberal Ramón Gómez Verlangieri también se abstuvo. Otro que puso excusas poco convincentes para su ausencia fue el senador Arnaldo Giuzzio, quien dijo que no sabía lo que se trataba y sin rubor, mencionó que estaba de gira por su campaña proselitista. Las grietas del oficialismo liberal se notaron aún más cuando los aliados del Frente Guasu se abstuvieron de votar, con la excusa de que buscaban una comisión investigadora para averiguar lo ocurrido con las conversaciones y a partir de ahí juzgar a los culpables. Fernando Lugo, Carlos Filizzola, Hugo Richer, Esperanza Martínez y Sixto Pereira se abstuvieron de votar, argumentando que lo que querían era una investigación a fondo y no solo una medida de rigor disciplinario que pueda ser aprovechada en la actual interna colorada. Precisamente el FG es el sector político que propuso para la alianza la figura a vicepresidente de la República de Leo Rubin. Si bien este episodio que pone en entredicho las relaciones no fue polemizado al interior partidario, Efraín Alegre manifestó que en adelante tratarán de mantener un diálogo para que una postura prime a la hora de definir posturas en el Parlamento. El senador Hugo Richer asintió de la misma manera proponiendo sentarse a dialogar en la alianza. Lo cierto es que, a meses de las generales, la coherencia en la acción no permea en toda la oposición. La medida que se puso a votación fue la del PDP que era una medida política de sanción para González Daher, dada las suficientes pruebas de que Raúl Fernández Lippmann, secretario del oscuro parlamentario, operaba extrajudicialmente casos con fiscales, abogados y jueces. Se pedía 60 días de suspensión para el legislador como representante ante el organismo extrapoder y sin goce de sueldo. La cifra

12 senadores liberales llanistas, luguistas e independientes impidieron sancionar al senador Óscar González. FUENTE ULTIMA HORA