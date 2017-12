Vecinos de Itá realizaron una manifestación en contra de una fábrica asfáltica de la empresa DC durante la noche del lunes. Denuncian contaminación en la zona La empresa DC pertenece al senador Luis Castilgioni. Uno de los voceros de la zona, Víctor Villagra, manifestó que la misma no tiene permiso de la Municipalidad de Itá, pero igual opera hace más de dos años en el lugar. Según Villagra, la planta está contaminando el ambiente y haciendo un "daño tremendo a la salud de todos los vecinos". Indicó que, a pesar de las denuncias realizadas en la Municipalidad, la Fiscalía y la Secretaría del Ambiente (Seam), no lograron su cierre y traslado. Los vecinos se quejaron de que la intendenta de Itá, Gloria Benítez, y los concejales municipales están en conocimiento del funcionamiento irregular de la planta y, sin embargo, no realizan acción alguna para detenerlo, según informó el fotorreportero Juan Agüero. FUENTE ÚLTIMA HORA