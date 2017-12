Sergio Correa, papá de Mathi Correa, quien murió luego de ser apuñalado por un motochorro y sin asistencia médica, reclama justicia para su hijo y que nunca más alguien sea rechazado en un hospital. Mañana habrá una manifestación de apoyo a este pedido. El padre de Mathias Correa Navarro (18), quien no fue recibido en el Hospital de Fernando de la Mora luego de ser apuñalado por un motochorro, pide justicia para su hijo y atención rápida para las personas que llegan a los centros de salud y necesitan atención médica de urgencia. “Que cuando llegue una persona herida le hagan los primeros auxilios por lo menos para que sepamos que se hizo algo. Yo quería llegar y encontrarle por lo menos en el hospital no en la patrullera otra vez tirado. No sé quién tuvo ya la culpa ahí”, manifestó. Manifestó su impotencia por la reinante inseguridad que existe, por la cual uno ya no puede caminar tranquilo hasta su hogar. “Ellos el error que cometieron fue caminar esas dos o tres cuadras, ellos pues habrán dicho: ‘¿qué lo que va a pasar?, no me va a pasar nada en dos o tres cuadras, frente a mi casa. Su segunda casa es frente a la Iglesia, o quizás su primera. Si te ponés a pensar, desde los 8 años viviendo ahí, desde los ocho años se iba a la iglesia, haga frío o calor. Él empezó a correr, yo creo que su pensamiento fue llegar a casa”, relató. Señaló que es totalmente increíble como “esas lacras de la sociedad arrancan y matan los ideales de un chico”. “Ese es el repudio de lo que queremos hacer, queremos decirle a la sociedad y al Gobierno, para que no termine ahí nomás, muchos son los casos que quedaron impunes”, puntualizó. FUENTE ABC