Óscar Germán Latorre, exfiscal general del Estado, afirmó que el gobierno de Horacio Cartes “es el mejor de la era democrática” y que los medios “lo satanizaron”. El allegado al Presidente fue uno de los que apoyaron la violación de la Constitución. Latorre posteó en su cuenta de Twitter algunas opiniones referentes a las internas coloradas del pasado domingo. Indicó que “con toda certeza (...) el gobierno de Horacio Cartes es el mejor de la era democrática”. Además, indicó que “lamentablemente algunos medios lo satanizaron y nos pintaron un país en el que se vive peor que en Haití, lo cual es absolutamente falso”. En otro posteo también pidió la unidad del Partido Colorado en las elecciones de abril. “Hasta el 22 de abril de 2018, todos los esfuerzos deben ser para presentar un Partido Colorado unido y decidido a triunfar. Enfrentaremos a un adversario que se odia a sí mismo cuando se mira al espejo, que es un resentido y al que temen los propios liberales”, afirmó, en referencia a Efraín Alegre. scar Germán Latorre fue abogado de Luis Canillas, asesor jurídico de Yacyretá, cuando este denunció a la senadora Desirée Masi por intento de homicidio contra Horacio Cartes porque esta usó emoticones en una conversación en un grupo de WhatsApp. Además, fue uno de los propulsores, a través de la empresa Walton —de donde es accionista— de los mensajes masivos ilegales a favor de la enmienda para conseguir la reelección presidencial, una cuestión que viola la Constitución Nacional y que desencadenó los eventos del 31 de marzo y 1 de abril de 2017 y la muerte del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana. Latorre también posteó en su cuenta de Twitter que lo que debería preocupar es que se sostiene el mismo Congreso para el próximo periodo y, antes de condenar a Óscar González Daher por haber torcido la justicia desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dijo que “otros deberían seguir ese camino”. “Esos legisladores son los principales culpables del sometimiento y corrupción que existen en el Poder Judicial. Todos tienen injerencia en el P.J. y la Fiscalía, aunque se pasan criticando a ambas instituciones. Sin inamovilidad no existirá independencia del P.J”, reclamó. Las respuestas a Latorre no tardaron en llegar: El usuario @cuidoalmundo le respondió: “Pero él y su entorno nomás viven un carnaval de abundancia y el resto? ¿La plata no se ve en la calle como años anteriores, como se explica eso? (...) No se puede negar que hay cosas que mejoraron pero en otras la corrupción y la impunidad hace lo que quiere, como país debemos reinventarnos todos todos todos los paraguayos”. Raúl Aquino (@RalAquino4), ironizó: “Siiiiiii HC es Santa Teresa de Calcuta”. @maxberen le contestó: “Falso. Fíjate cuanto crecieron y cuánto impuesto pagaron incrementalmente las empresas de consumo masivo en el ranking de la SET. Fíjate cuántos nuevos supermercados se abrieron. Cuantas motos, tvs, aa y autos vía chile se vendieron”. FUENTE: ABC COLOR