El candidato colorado a la presidencia de la Repúbica, Marito Abdo Benítez, adelantó que no aceptará el dinero de Horacio Cartes, para la campaña con miras a 2018 y prometió que tampoco se usará dinero público a favor de la lista 1. En entrevista concedida al programa Periodísticamente, emitido a través de ABC TV, el flamante candidato colorado, habló de los desafíos que le depara tanto en la campaña para las presidenciales, como también en el caso de llegar al Palacio de López. Marito dijo que continuará en la línea de intentar devolver la moral a la política, evitando prácticas del pasado y especialmente avanzar en la construcción de una justicia independiente, que se aparte de las cuestiones político-partidarias. En ese sentido fue consultado sobre la situación del cuestionado senador Oscar González Daher, en el ojo de la tormenta debido a la difusión de numerosos audios donde se revela su artera injerencia en litigios judiciales, Abdo adelantó que votará por la pérdida de investidura. “No me comprometí a que el partido sea un refugio de antivalores”, expresó. Si bien el candidato abogó por una metodología distinta de hacer campaña proselitista de cara a abril de 2018, dejó entrever que existe la posibilidad de “tragar sapos”. No obstante recalcó que no utilizará recursos del Estado a su favor, ni dinero del erario público. Insistió de igual manera, en que no aceptará dinero del presidente Horacio Cartes para financiar su campaña, pero no tendrá inconvenientes para aceptar su juramento como senador al igual que el expresidente Nicanor Duarte Frutos. Consultado sobre el balance que dejó las elecciones internas, el senador sostuvo que el pueblo colorado recuperó a su partido, y que votó por una visión de respeto a la institucionalidad y que eso debe ser entendido por el presidente y que cumpla con el mandato de la mayoría. “Haré el esfuerzo para unir al partido, no podemos volver a peRder las esperanzas, es tiempo de cumplir con las promesas, de nada sirve ser presidente para que nada cambie, tenemos un compromiso con la nación, y el pueblo ya no va soportar otra frustración”, puntualizó. FUENTE ABC