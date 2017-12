Los colorados oficialistas siguen buscando el motivo por el que Santiago Peña perdió en las internas partidarias del pasado domingo. En ese sentido, el diputado cartista Clemente Barrios echó la culpa de la derrota a los funcionarios públicos y les acusó de no querer cooperar con el crecimiento del país. Señaló que los estatales pasaron la factura por la postura asumida desde el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista en el Congreso Nacional de no aceptar aumentos salariales. “Desde el funcionariado público nos pasaron la factura porque no están en condiciones de colaborar con el desarrollo de la República, están más en sus pretensiones de recibir más salarios y más aumentos y eso se aprovechó muy bien en el otro sector (Colorado Añetete)”, expresó el legislador. PRESIÓN. Ante la consulta sobre a qué sector de los estatales se refería, siendo que todos recibieron gratificaciones que no estaban supuestos a recibir, sostuvo que fueron los que desde un principio expresaron que no iban a votar por la Lista 2 por las decisiones asumidas desde el Ejecutivo. Barrios manifestó que en el Congreso siempre reciben presión de los funcionarios públicos y que el sector oficialista solo defendía la estabilidad económica, para darles más recursos a los programas sociales. Sin embargo, para pagarles el extra a los funcionarios a días de las internas, se utilizaron recursos destinados al Fondo de la Excelencia para la Educación. FUENTE UH