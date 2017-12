El abogado Sergio Alegre presentó su renuncia como defensor del empresario Gerardo Stadecker, quien está acusado de haber asesinado a su esposa Sabryna Breuer. Lamentó el hecho y argumentó que tomó la decisión de dejar el caso por motivos éticos. La renuncia del abogado Sergio Alegre como defensor de Gerardo Stadecker, acusado de feminicidio, fue presentada esta mañana ante el Juzgado. “Cuando me llamaron para tomar el caso me dijeron que había una persona fallecida y no se sabían las causas, por eso lo tomé. Pero con la autopsia todo cambió. No tomo este tipo de casos”, explicó. La autopsia de Sabryna Breuer, esposa del empresario, confirmó que un fuerte golpe directo al corazón y un estrangulamiento fueron las causas de su muerte. Además, se hallaron rastros de agresiones pasadas. “Como cristiano y ser humano lamento mucho lo ocurrido, es un triste desenlace. Es lamentable. Por motivos éticos y cristianos no tomo este tipo de casos”, expresó Alegre. Asimismo, destacó que toda persona tiene derecho a la defensa, pero él, como abogado, decidió no seguir siendo el defensor del acusado de feminicidio. GRITO DE PROTESTA Mañana, jueves 21 de diciembre, se realizará una gran manifestación en la cual pedirán justicia para Sabry. La convocatoria es frente a la explanada de la Catedral de Asunción. “Más allá de las ideas políticas o religiosas”, invitan a este grito de protesta en contra de la violencia, a favor de la paz y el respeto y la dignidad de todas las mujeres. Los asistentes a la protesta deben llevar remeras negras y velas, a fin de rendir homenaje a ella y a las demás víctimas de violencia. En estos días, nuevamente se ha impuesto el #NiUnaMenos, ante la ola de feminicidios y violencia machista que se registraron y explotaron con la víctima número 48 en lo que va del año. En promedio, una mujer es agredida cada cuatro días. FUENTE ABC