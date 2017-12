Universitarias organizadas critican el nombramiento de Cristian Kriskovich como titular del Jurado de Enjuiciamiento. Recuerdan que estuvo envuelto en una denuncia de acoso sexual a una estudiante. Él asegura que ni siquiera fue imputado por el caso. En un momento crítico, en que las cifras de feminicidio son alarmantes , además de la violencia en general contra la mujer, el abogado Cristian Kriskovich fue elegido como nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Dar ese cargo a una persona capaz de acosar a una alumna suya, admitirlo y quedar impune, es hasta una ofensa ante todo lo que venimos reivindicando permanentemente", se pronunció la Plataforma de Universitarias Feministas (PUF). “Si un hombre violento está al frente del ente encargado de juzgar a fiscales y fiscalas, jueces y juezas y demás actores de la Justicia, ¿qué garantías tenemos las mujeres de que nuestras voces serán escuchadas? ¿Con qué confianza podemos animarnos a denunciar a nuestros agresores?”, señala el comunicado de la PUF. Por su parte, Adrián Salas, miembro del JEM, restó importancia a este hecho, señalando la “indiscutible solvencia jurídica” de Kriskovich y que incluso le cupo resolver el caso del docente en cuanto a la denuncia que llegó en su contra a dicha instancia. “Di el sobreseimiento o desestimación de la causa, me mostró que no existía”, señaló y a renglón seguido sostuvo que, según los documentos del Ministerio Público, sólo “hubo una suerte de galanteo que él nunca reconoció”. A su turno, Kriskovich, en una conferencia de prensa llevada a cabo esta tarde, en la que prometió transparencia durante su gestión con la intervención de las dos secretarías de procesos judiciales y su apertura para una investigación por parte del Ministerio Público, argumentó sobre el tema del acoso que es un proceso que nunca eludió ya que incluso pidió su sumario en la Universidad Católica, pero finalmente fue sobreseído y, como nunca fue imputado, la causa fue desestimada. Señaló que está respondiendo con una absolución de posiciones para que la alumna que lo acusó responda. “Yo la demando por su mentira, esa persona miente y deberá hacerse cargo de su mentira. Nunca realizó una denuncia por acoso sexual. En los papeles hay otra verdad”, argumentó en rueda de prensa. La estudiante María Belén Whittingslow, quien denunció por acoso sexual a Cristian Daniel Kriskovich, docente y entonces representante de la Universidad Católica en el Consejo de la Magistratura, había dicho que la táctica de su victimario era amedrentarla con la denuncia. Sin embargo, el abogado contesto que la joven intenta dañar su imagen y le reclama US$ 450.000. María Belén conservó como prueba algunos de los más de 1.500 mensajes que dice haber recibido de Kriskovich. Entre ellos este: «La verdad que creo que te escondiste hoy. ¿No te gustó verme? ¿Te latía más fuerte el corazón? Te diste la vuelta y te fuiste. Y yo quería saludarte. Estás más flaca. Linda. ¿Por qué me tenés miedo? Y digamos que los dos somos famosos. Y yo te protejo y vos no me amás». FUENTE: ABC COLOR