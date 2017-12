La bancada colorada cartista como la de los oviedistas abandonaron la sesión para así no votar por el retiro de la investidura de Óscar González Daher. Otros tres senadores más estuvieron ausentes durante la sesión extra de este viernes. Pese a los audios filtrados que demostraban cómo Óscar González Daher “cocinaba” resoluciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la bancada que responde al presidente Horacio Cartes, a la que se incluye la del Unace, decidieron abandonar la sesión cuando se trataba el retiro de la investidura de Senador del ahora extitular del Jurado. Juan Darío Monges (ANR cartista) indicó en la sesión extraordinaria de hoy que no es función de Cámara Alta aplicar el artículo 201 de la Constitución Nacional, que castiga con la pérdida de investidura a un legislador por el “tráfico fehaciente de influencias”. “Lo que es nuestra responsabilidad y competencia, utilicemos. Pero en nombre de la bancada oficialista del Partido Colorado me ratifico en que el 201 no es atribución del Congreso”, resaltó Monges, para luego pedir el retiro de su bancada. Lo acompañó también los miembros de la bancada del Unace, Jorge Oviedo Matto y José Manuel Bóveda. Las bancadas que apoyaban expulsar del Senado a González Daher fueron la de Colorado Añetete, Partido Democrático Progresista, independientes, además del Frente Guasu y los liberales llanistas y no llanistas. Sin embargo hubo excepciones, como Zulma Gómez y Blanca Fonseca (liberales llanistas) y Sixto Pereira(Frente Guasu), quienes no acudieron a la sesión extra convocada en la fecha. Pese al intento de los colorados cartistas de quitar número a los votos, finalmente hubo 30 senadores que aprobaron por el retiro de la investidura de González Daher, en contra de 15 ausencias. FUENTE: ABC COLOR