Ya se completarán dos semanas del paro del nuevo horno de la Industria Nacional del Cemento (INC) montado en la planta de Vallemí. El titular de la empresa, Jorge Méndez, dice que hay clínker para despachar por más de 50 días, pero otros registros señalan que solo tendría materia prima para menos de un mes. De acuerdo con informes recibidos desde Vallemí, el nuevo sistema de combustión y horno instalado está parado hace dos semanas por ciertos problemas. Días atrás se intentó arrancar el horno, pero debido a una tensión de la energía de la ANDE se desprogramaron algunas tarjetas electrónicas del ventilador. Hasta ayer seguían aguardando la llegada del técnico extranjero para volver a poner en condiciones los equipos. Dijeron que no hay técnicos capacitados localmente para solucionar fallas. Este paro pone en duda la capacidad de despacho de la INC. Según registros de la empresa a los cuales accedió ÚH, no hay stock suficiente de clínker para producir la cantidad de bolsas necesarias, a fin de abastecer la demanda mensual. Los documentos internos del 22 de diciembre refieren que hay un total de 32.160 toneladas de clínker disponibles para la producción de 771.840 bolsas. La INC despacha en promedio por día entre 45.000 a 50.000 bolsas. BAJO CONTROL. Por su parte, el nombrado titular de la cementera estatal confirmó que el paro del horno se debió a que la tarjeta del equipo se dañó debido a una falla en tensión de la ANDE. Indicó que ya accionaron inmediatamente y aún no resolvieron el problema debido a que el programador de la tarjeta no llegó por causa de vuelos saturados. Méndez aseguró que tienen suficiente clínker y de hecho se prepararon para el periodo de prueba del horno. Sobre el punto, referentes sindicales dicen que el periodo de prueba ya venció hace rato. Insistió en que hay materia prima para producir por un lapso de 50 días y que este problema del horno será resuelto en la brevedad para reiniciar la producción. La INC lleva invertidos más de 67 millones de dólares de los bonos soberanos en la renovación de equipos en sus dos plantas. En la planta de Vallemí realizó una inversión de USD 45 millones en el cambio del sistema de combustión de fueloil a coke, además de infraestructura para el transporte de materiales. Méndez dijo que esta inversión es la que permitirá reducir considerablemente el costo del cemento, teniendo en cuenta que el coke es un combustible mucho más barato que el fueloil. Hasta ahora, el nuevo sistema sigue con dificultades. FUENTE: ULTIMA HORA