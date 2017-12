En los últimos dos años, la conectividad aérea de Paraguay creció bastante, gracias a la llegada de nuevas aerolíneas y porque las que ya estaban operando decidieron aumentar sus frecuencias. Actualmente, el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi registra 60 operaciones diarias, en promedio, informó Rubén Aguilar, administrador de la principal terminal aérea del país. La cifra es muy superior a los 30 vuelos que se promediaban pocos años atrás. Solamente en horas de la madrugada, se están realizando 10 vuelos entre las 2.00 y las 6.30, apuntó el funcionario. En lo que hace al tráfico de pasajeros, el incremento también fue exponencial. Al 30 de noviembre del corriente año fueron movilizadas 1.073.826 personas, cantidad que supera a la contabilizada en todo el 2016, año en que, por vez primera en la historia, pasaron más de un millón de viajeros por el Silvio Pettirossi. En diciembre se suele tener una afluencia elevada de pasajeros, debido a las fiestas de fin de año y no se descarta que este 2017 se superen las 100.000 personas, cantidad que pasará a ser un récord para el duodécimo mes de un año. No obstante, el aumento de las operaciones trae consigo una serie de incomodidades, puesto que el aeropuerto, inaugurado en 1980 ya no da abasto. De hecho, tras las refacciones realizadas en el 2012, 1.200.000 pasajeros por año es la cantidad máxima que puede soportar actualmente el aeródromo, techo al que se está llegando. De acuerdo con los usuarios de la terminal, las carencias se sienten empezando por el estacionamiento. La zona de mostradores (check in) no tiene suficiente espacio, lo que hace que las colas lleguen a colisionar entre sí durante el procedimiento de registro. Tampoco se cuentan con muchos asientos, tanto para esperar que los familiares aborden sus aviones, como para recibir a los seres queridos que arriban. Esto se observó especialmente a mitad de la semana pasada cuando se cancelaron los vuelos a Argentina, producto de la huelga en el país vecino. Muchos viajeros tuvieron que esperar en el piso. REFACCIONES. Al respecto, Aguilar indicó que se están encarando cuatro mejoras puntuales, de manera a poder hacer frente al incremento de la demanda hasta tanto se construya la nueva terminal del aeropuerto. Una de ellas es la ampliación de la zona de mostradores, con la cual se busca brindar de 18 metros adicionales al área de check in. Esta iniciativa ya se encuentra en plena licitación. Además, se ampliará el estacionamiento, con 200 lugares más. La edificación de un tinglado para resguardar los equipos de servicio de asistencia en tierra (SAT) también se planifica, así como la expansión de la cámara frigorífica para proteger los alimentos y medicamentos que salen del país. Luis Aguirre, titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), indicó que estas refacciones no superarán los USD 500.000. Vale recordar que la construcción de la nueva terminal era encarada bajo la modalidad de alianza público-privada (APP) y quedó congelada por los errores que cometió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el proceso, y que fueran advertidos por la Contraloría General de la República (CGR), entidad que pidió cancelar la licitación. Opinión

"Tiene que ser la bandera del país"

El empresario Víctor González Acosta, asiduo usuario del aeropuerto, señaló que las instalaciones ya están desfasadas por lo que urge tener una nueva terminal, ya que es la cara visible del país para los inversionistas.

"Nosotros más que nadie necesitamos tener conectividad y tenemos que explotar nuestra posición geográfica. El aeropuerto es una herramienta clave y el nuestro está totalmente obsoleto desde todo punto de vista. Se sufre en todo lo que es servicios, eficiencia en la gestión, el vínculo con las pistas. Si coinciden 6 o 7 vuelos, el aeropuerto ya no da, hay que bajarse lejos y venir en colectivo". Víctor González Acosta, usuario. FUENTE: ULTIMA HORA