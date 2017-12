Mario Abdo Benítez, candidato a la presidencia de la República, lanzó fuertes críticas hacia la gestión de la FTC e indicó que se deben realizar nuevos trabajos para que este grupo tenga verdaderos resultados. Uno de los candidatos a ocupar el tan anhelado sillón de López, por el Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, durante su entrevista para el programa televisivo Algo Anda Mal (AAM), lanzó fuertes críticas a la manera en que se maneja y se coordinan los trabajos de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) y afirmó que se deban mejorar nuevas acciones para que el grupo militar tenga éxito. Recalcó que la FTC, no pueden tener los resultados que hoy tienen ya que cuentan con un presupuesto que nunca antes se tuvo. Así también, refirió que existen más secuestrados y que a su vez los secuestros se hacen mucho más prolongados. De la misma forma, insistió que en el combate contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), aún no se deben llegar a las negociaciones, ya que para eso existe un gran equipo que le hace frente a este grupo armado. Asimismo, afirmó que la presencia del crimen organizado y del narcotráfico no debe ser una cuestión que pase desapercibido de las labores de la FTC. “La Justicia será de la gente. Vamos a trabajar y hacer el esfuerzo de construir consenso para el interés de la nación paraguaya, no del presidente de la República. No voy a permitir ni voy a ser cómplice de nadie que toque un guaraní del pueblo paraguayo”, recalcó. Para concluir, aseguró que su objetivo es conquistar los corazones colorados que votaron por Santiago Peña. “A aquellos que dicen que Paraguay se perdió un gran presidente, porque no ganó Peña, a esa gente quiero conquistarles con mi gestión de gobierno”, concluyó. FUENTE PARAGUAY.COM