El abogado José Casañas Levi afirmó que los audios que revelan grandes negociados con la Justicia prueban enriquecimientos ilícitos, tráfico de influencias, extorsión y muchos otros delitos. Cuestionó además la lentitud en las investigaciones. "(En los audios) están hablando de dinero, no de empanadas. Hay indicios de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y extorsión, cuando se le pide a una fiscala que deposite un dinero en el banco", refirió el abogado José Casañas Levi sobre las conversaciones en las cuales Raúl Fernández Lippmann y Óscar González Daher aparecen aparentemente negociando casos judiciales. Si bien aclaró que no son pruebas contundentes por no tener orden judicial previa, destacó que sirven de indicios para apertura de investigaciones y de elementos de convicción. Además, señaló que este tipo de casos dejan pruebas diversas que pueden ser halladas mediante el cruce de llamadas, indagaciones completas, búsqueda de imágenes de cámaras y, sobre todo, declaraciones de víctimas. Las personas cuyos casos fueron "cocinados" son parte primordial. No obstante, para que las mismas hablen se debe tener una imagen institucional que dé garantías y protección a las victimas y testigos. Casañas Levi cuestionó la lentitud fiscal, puesto que desde un principio se tenía que haber lacrado las oficinas e incautado todos los elementos necesarios para investigar. "Cómo es posible que solo hayan imputado a Fernández Lippmann y no a todas esas otras personas que hablan en las comunicaciones", criticó en contacto con ABC Cardinal. Los audios filtrados derivaron en la expulsión del Senado de Óscar González Daher (ANR).