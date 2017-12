La fiscala Teresa Sosa presentó imputación contra Martha Lorena Villalba Talavera y Édgar Rodrigo Villalba Talavera por la supuesta comisión del hecho punible de producción de documento no auténtico, informó este martes el Ministerio Público. De acuerdo a los datos del Ministerio Público, los citados empresarios son representantes legales de la empresa Paraguay Industrial Comercial SA, también denominada “Colchones Paraná”. Los antecedentes dan cuenta de que, en fecha 9 de octubre de 2013, Óscar Adalberto Meza Marecos denunció que se presentó en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) de Itá para pedir su inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC). En esa ocasión, le informaron que él ya poseía el RUC N° 1.419.529-1, habilitado a su nombre desde 2010. Sin embargo, Meza Marecos aseguró que nunca antes había pedido la mencionada inscripción. Posteriormente, en fecha 18 de agosto de 2017, la SET informó al Ministerio Público acerca de la Fiscalización Tributaria Puntual realizada al contribuyente PAINCO SA en que se han detectado inconsistencias entre las compras registradas por la citada firma, que superaban ampliamente las ventas declaradas por sus supuestos proveedores Óscar Adalberto Meza Marecos y Olivia Edelira Marquez Alegre. En ese sentido, la imputación remarca que los imputados no habrían utilizado facturas de compra de bienes y/o servicios, que no habrían sido emitidas por Meza Marecos y Marquez Alegre, las cuales no reflejan la realidad de los hechos económicos y en consecuencia han obtenido un beneficio indebido. Dice que las facturas supuestamente emitidas por Meza Marecos ascienden a G. 399.621.818, más el IVA de G. 39.962.182, totalizando G. 439.584.000. Por su parte, PAINCO utilizó además la factura supuestamente emitida por Marquez Alegre por G. 198.332.409, más el IVA G. 19.833.241, lo que totaliza G. 218.165.650. FUENTE: ABC COLOR