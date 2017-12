El Ministerio Público presentó hoy una denuncia penal ante la Fiscalía contra personas innominadas por la fuga de Munir Ozturk y Eray Uc, procesados por supuesto tráfico de drogas. El objetivo es detectar quiénes fueron los responsables del hecho. El ministro de Justicia, Ever Martínez, señaló en la denuncia presentada a la Fiscalía que tanto el ex director de la Penitenciaría de Misiones, Ulises Martínez, y el ex jefe de seguridad, Guillermo Manuel González, “no tuvieron criterios razonables para otorgar los permisos que ellos extendieron”, en relación a la fuga de los ciudadanos de nacionalidad turca Munir Ozturk y Eray Uc. Martínez afirma que las actuaciones de los funcionarios mencionados se llevaron a cabo sin el protocolo necesario, como por ejemplo; consultar a sus superiores y, tampoco tomaron las previsiones de seguridad correspondientes para los detenidos, teniendo en cuenta que fueron detenidos por tener en su poder 96 kilos de marihuana, además están vinculados Alí Issa Chamas, conocido narcotraficante extraditado a Estados Unidos. Munir Ozturk y Eray Uc fueron trasladados de la Penitenciaría de Ciudad del Este, ciudad donde habían sido detenidos, al penal de Misiones por resolución de la jueza de Garantías Nº 4 de esa circunscripción, Alba Meza, a pesar de que los mismos no tienen ningún arraigo en Misiones. Luego, ambos obtuvieron certificados médicos del doctor Irio Monges del Hospital Regional de Misiones quien indica que sean trasladados a Encarnación para más estudios, ciudad de donde finalmente huyeron. FUENTE: ABC COLOR