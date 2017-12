La carrera de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) no perdió la acreditación internacional, sino que tendrá otra oportunidad para acceder a la certificación regional en el segundo semestre del 2018, según el Dr. Raúl Aguilera, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). Como el modelo de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Mercosur (Arcu-Sur) no contempla la figura de la postergación, el consejo directivo de la Aneaes resolvió –por primera vez– "diferir el tratamiento" de la acreditación de esa carrera que se vio envuelta en escándalo por el brote de brucelosis. Esto supone que la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) tendrá tiempo para incorporar el plan de mejoras entregado por los pares evaluadores que visitaron la institución tras divulgarse la aparición de la enfermedad en la granja caprina. Lo principal que deben realizar las autoridades de Veterinaria UNA es la implementación y cumplimiento de "procedimientos de bioseguridad" en las distintas dependencias de la facultad: hospital, laboratorios, granjas. Así también, la "capacitación en buenas prácticas y bioseguridad por parte de especialistas en el área", según el reporte técnico elevado por los evaluadores a los directivos de la agencia. Verificación. A fines de marzo próximo, una comitiva de pares evaluadores visitará otra vez las instalaciones de la FCV para verificar la aplicación del plan de mejoras dejado en la institución en octubre pasado. El equipo evaluador tendrá posteriormente 30 días para elaborar su informe pericial. Por lo que Aguilera estima que, entre mayo y junio del año entrante, el consejo de la Aneaes estará en condiciones de tratar la reacreditación o no de la citada carrera bajo el sistema Arcu-Sur, cuya duración es de seis años. Impacto. Mientras, esta prórroga del tratamiento de la certificación afecta "la movilidad de estudiantes y de docentes", admitió el titular de la Aneaes. Es decir, pueden tener dificultades a la hora de seguir estudios de posgrados en la región: podrían exigirles "requisitos complementarios como un examen especial"; o bien, se les podría "negar la plaza" al no haber egresado de una carrera acreditada. Casi 90 carreras con acreditación

La Aneaes entregará hoy a las instituciones de educación superior los certificados de acreditación de 82 carreras de grado en el Modelo Nacional y cinco carreras bajo el Sistema Arcu-Sur, evaluadas este año. El acto será a las 10.00, en el Salón Teatro del Hotel Excelsior. FUENTE ÚLTIMA HORA