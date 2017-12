En Diputados ni se menciona aún la posibilidad de juicio político al Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, ni tampoco parece correr una eventual sanción a diputados mencionados en audios. Pedro Alliana quiere “dejar en mano” de la justicia. “Ningún colega mío habló (sobre convocar a una sesión para plantear el juicio político a Díaz Verón). Lo que si me llamaron y preguntaron si había una sesión extraordinaria, pero no hay absolutamente nada en la Cámara de Diputados”, dijo Alliana, titular de la Cámara Baja. El mismo se mostró tibio ante el escándalo de tráfico de influencias, apuntando a dejar en “manos de la justicia” la investigación. Incluso acusó a referentes de la oposición de formar parte de la ilegalidad, intentando restar la importancia a los indicios contra los cartistas al igual que culpó al Senado de frenar el juicio políticos a Ministros de la Corte y la designación de nuevo Fiscal General del Estado. "Lo que quiero es que se hagan las investigaciones pertinentes, si hay más audios ver y escuchar, que las instituciones intervengan en esto", dijo. “Creen que hay gente de la oposición como Efraín Alegre y los Filizzola que no tienen contacto con los jueces para las chichenerías que presentan para no ir a la justicia, ¿ustedes creen que la ciudadanía no se da cuenta?”, acusó Alliana. “Tuvimos una excelente terna que pudimos cambiar al Fiscal General del Estado, pero también fue frenado en el Senado”, dijo Alliana, mencionando la falta de acuerdo para la designación de Sandra Quiñónez en reemplazo de Díaz Verón. Sobre eventuales sanciones a colegas mencionados en los audios como el diputado Néstor Ferrer, a quien se oye pedir al secretario del Jurado de Enjuicimiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann, favores para una abogado amigo, Alliana dijo que aún no hay nada definido. “Que las instituciones actúen y vamos a tomar medidas acá, nosotros no queremos encubrir a nadie. Vamos a actuar si amerita suspenderlos o darle una sanción más fuerte”, indicó a la vez de insistir en que en los audios no solo se menciona a cartistas, sino también a disidentes como al diputado Óscar Tuma. FUENTE:ABC COLOR